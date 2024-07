Katie Ledecky nyerte a női 1500 méteres gyorsúszás döntőjét

Az olimpiai bajnok a világbajnok ellen: ez minden sportágban csemegének számít. Az egyik oldalon a Karch Kiraly vezérelte tokiói aranyérmes amerikaiak, a másikon a Giovanni Guidetti irányította vb-győztes szerbek. Előbbiek vereséggel, utóbbiak győzelemmel kezdtek Párizsban.

Éppen ezért nekik volt fontosabb a siker és jobban is kezdték a meccset, már 2:0-ra vezettek, amikor a szerbek elkezdték kapiskálni, hogy ebből még akár baj is lehet. Persze a 31 pontig jutó, örökifjú Tizsana Boskovics vezérletével ki is egyenlítettek. Itt is az amerikaiak álltak jobban, vezettek is 14:11-re, de a szerbek mindhárom meccslabdát hárították, majd a negyediket is. Az ötödiket sikerült behúznia az amerikaiaknak.

A B-csoportban a lengyelek Japán után Kenyát is legyőzték, ezzel gyakorlatilag a női mezőnyben elsőként kvalifikálták magukat a negyeddöntőbe.

Ami a férfiakat illeti, a brazilok a második vereségüket is elszenvedték, mentségükre legyen mondva, hogy a világbajnok olaszok után ezúttal az Eb-győztes lengyelek voltak az ellenfeleik. Ez a meccs is a döntő szettben dőlt el, s az európaiak sikere egyben továbbjutást is jelentett a számukra. A C-csoportban az amerikaiak úgy kerültek a legjobb nyolc közé, hogy nem is léptek pályára, elég volt ehhez nekik az is, hogy a japánok nyertek Argentína ellen, öt pontjukkal ugyanis minimum a legjobb két csoportharmadik közé be fognak férni, de nyilván nem ez a céljuk.

RÖPLABDA

FÉRFIAK

B-csoport: Lengyelország–Brazília 3:2 (–22, 19, –19, 23, 12)

Az állás: 1. Olaszország 6 (6:1), 2. Lengyelország 5 (6:2), 3. Brazília 1 (3:6), 4. Egyiptom 0 (0:6)

C-csoport: Japán–Argentína 3:1 (16, 22, –18, 23)

Az állás: 1. Egyesült Államok 5 (6:2), 2. Japán 4 (5:4), 3. Németország 3 (5:5), 4. Argentína 0 (1:6)

NŐK

A-csoport: Egyesült Államok–Szerbia 3:2 (17, 20, –20, –14, 15)

Az állás: 1. Szerbia 4 (5:3), 2. Egyesült Államok 3 (5:5), 3. Kína 2 (1 mérkőzés, 3:2), 4. Franciaország 0 (1, 0:3).

B-csoport: Lengyelország–Kenya 3:0 (14, 17, 15)

Az állás: 1. Lengyelország 6 (6:1), 2. Brazília 3 (1, 3:0), 3. Japán 0 (1, 1:3), 4. Kenya 0 (0:6)