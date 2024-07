Léon Marchand az utolsó ötven méteren előzött, Milák Kristóf ezüstérmes lett 200 pillangón

FÉRFI 200 M PILLANGÓ – DÖNTŐ

Milák Kristóf több mint 150 méteren keresztül vezetett, ám a franciák klasszisa, Léon Marchand fantasztikusan hajrázott, és olimpiai rekorddal megnyerte a futamot. Milák a magyar delegáció első ezüstérmét szerezte Párizsban.

NŐI 200 M PILLANGÓ – középdöntő

Kapás Boglárka a hetedik lett a futamában (2:09.23), aligha jut be a fináléba.

Bővebben később…

100 M NŐI GYORS – DÖNTŐ

A szerda esti program svéd diadallal kezdődött, Sarah Sjöström (52.16) a hetes pályán úszva nyerte meg a nők 100 méteres gyorsúszását az egyesen megbújó amerikai Torri Huske (52.29) és a hongkongi Siobhan Bernadette Haughey (52.33) előtt.

ELŐZMÉNYEK

Döntőseink

Férfi 200 pillangó: Milák Kristóf a legjobb idővel (1:52.72) jutott be a döntőbe. (A másik magyar induló, Márton Richárd 1:55.93-mal a 14. helyen végzett).

Férfi 100 gyors: Németh Nándor a harmadik legjobb idővel (47.61) jutott be a döntőbe.

Középdöntőseink

Férfi 200 hát: Kós Hubert (1:57.01) a negyedik, Telegdy Ádám (1:57.98) a 16. helyen jutott be a középdöntőbe.

Női 200 pillangó: Kapás Boglárka (2:09.28) a tizedik helyen jutott be a középdöntőbe.

PÁRIZS 2024

ÚSZÁS, PARIS LA DÉFENSE ARÉNA

A SZERDA ESTI PROGRAM

Középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

20.30: női 100 gyors DÖNTŐ

20.37: férfi 200 pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)

20.45: női 200 pillangó középdöntő (Kapás Boglárka)

21.13: női 1500 gyors DÖNTŐ

21.47: férfi 200 hát középdöntő (Kós Hubert, Telegdy Ádám)

22.03: női 200 mell középdöntő

22.31: férfi 200 mell DÖNTŐ

22.39: férfi 100 gyors DÖNTŐ (Németh Nándor)

A DÖNTŐK MEZŐNYE (időrendben, pályabeosztás szerint, 1–8.)

FÉRFI 200 M PILLANGÓ

Olimpiai bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 1:51.21 – olimpiai csúcs

2. Milák Kristóf (Magyarország) 1:51.75

3. Ilya Kharun (Kanada) 1:52.80

4. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:53.90

5. Noe Ponti (Svájc) 1:54.14

6. Martin Espernberger (Ausztria) 1:54.17

7. Kregor Zirk (Észtország) 1:54.55

8. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:54.85

NŐI 100 M GYORS

Olimpiai bajnok: Sarah Sjöström (Svédország) 52.16

2. Torri Huske (Egyesült Államok) 52.29

3. Siobhan Bernadette Haughey (Hongkong) 52.33

4. Mollie O'Callaghan (Ausztrália) 52.34

5. Shayna Jack (Ausztrália) 52.72

6. Jang Csün-hszüan (Kína) 52.82

7. Marrit Steenbergen (Hollandia) 52.83

8. Gretchen Walsh (Egyesült Államok) 53.04

NŐI 1500 M GYORS

Beatriz Dizotti (Brazília)

Moesha Johnson (Ausztrália)

Anastasiia Kirpichnikova (Franciaország)

Katie Ledecky (Egyesült Államok)

Simona Quadarella (Olaszország)

Isabel Gose (Németország)

Li Ping-csie (Kína)

Leonie Märtens (Németország)

FÉRFI 200 M MELL

Hanaguruma Ju (Japán)

Vatanabe Ippei (Japán)

Tung Csi-hao (Kína)

Léon Marchand (Franciaország)

Zac Stubblety-Cook (Ausztrália)

Caspar Corbeau (Hollandia)

Josh Matheny (Egyesült Államok)

Joshua Yong (Ausztrália)

FÉRFI 100 M GYORS

Chris Giuliano (Egyesült Államok)

David Popovici (Románia)

Németh Nándor (Magyarország)

Pan Csan-le (Kína)

Kyle Chalmers (Ausztrália)

Maxime Grousset (Franciaország)

Jack Alexy (Egyesült Államok)

Josha Salchow (Németország)