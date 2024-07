A ruhák mellett ilyen holmikat kapnak az olimpián induló sportolók

A britek felszerelését az evezős Sarah Stewart, az ökölvívó Delicious Orie, illetve a kenus Adam Burgess is bemutatta, de csak utóbbi videójából derült ki, hogy a sportolók még összehajtható telefont is kaptak.

Az amerikai szettbe az úszó, Anna Peplowski adott betekintést. Ők még egy-egy egyedi mintázattal ellátott bukósisakot is kaptak ajándékba…

A németek felszerelését az atléta Alica Schmidt mutatta be.

A spanyolok rengeteg holmival érkeznek. Cesar Castrovalle úszó például három méretes kartondobozt kapott.

A házigazda franciák szettjét a vívó Sarah Balzer ismertette.

A finnekét az úszó Ida Hulkko mutatta be, a svédekét az atléta Lovisa Karlsson, a norvégokét az ugyancsak úszó Henrik Christiansen.

A kanadaiak is jókora csomagot kaptak. Az ő formaruhájukat kivételesen nem egy sportoló, hanem egy egykezes profi táncos és színésznő, Kristie Sita mutatta be, de a többi holmit a kerékpáros Nick Wammes ismertette.

Az olaszokat is alaposan ellátták. Ezt két cselgáncsozó hölgy ismertette.

Rengeteg úszó készített haulvideót. Íme, a Costa Rica-i szett, amit Alondra Ortiz mutatott be.

Ausztrália megadja a módját a megnyitónak is, a szörfös Jack Robinson a nyitóceremónián hordandó öltönyét is felvette, s talán a mezőnyben egyedüliként az ausztrálok még nyakkendőt is kaptak.

Az új-zélandiakat mindenre felkészítették az úszó Lewis Clareburt videója alapján.

Az ausztrál és új-zélandi eleganciával szemben a dél-afrikaiak inkább a lazaságra törekedtek a gördeszkás Brandon Valjalo videójának tanúsága szerint.

A Brazil Olimpiai Bizottság is igyekezett minden segítséget megadni sportolóinak – derült ki az úszó Nick Albiero videójából.

A hollandok egy-egy jó nagy sporttáskányi és bőröndnyi felszereléssel érkeznek a francia fővárosba – bár a gyeplabdázónő Pien Sanders a kisebb bőröndöt a nagyobba tette.

A Belga Olimpiai Bizottság kétrészes haulvideót készített a sportolóknak szánt eszközökről.

A csehek is részletes bemutatót adtak.

A mexikóiak tucatnyi pólót kaptak – derült ki a síkfutó Ceci Tamayo videójából.

A Fülöp-szigeteki csapat csomagját a tornász Aleah Finn ismertette.