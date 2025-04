Balogh Botondéktól érkező kapussal helyettesítené Onanát az MU

A 29 éves kameruni válogatott kapus 2023 nyarán nagy reményekkel, 50 millió euróért szerződött az akkor Bajnokok Ligája-döntőig menetelő Intertől a Manchester Unitedhez, de a „vörös ördögöknél” Onana árnyéka milánói önmagának, eddigi 96 mérkőzésén 144 gólt kapott, s két év alatt több mint tíz gólhoz vezető hibát vétett, nem véletlen, hogy nincsenek megelégedve vele az MU vezetői.

Az AS most arról írt, hogy Manchesterben már keresik Onana utódját, aki az olasz élvonalbeli Parma 22 éves, japán válogatott kapusa, Szuzuki Zion lehet.

Balogh Botond csapattársa, a ghánai apától és japán anyától az Egyesült Államokban született Szuzuki Japánban nőtt fel, ahol a korosztályos válogatottak után a felnőtteknél már 18 mérkőzésen lépett pályára. Szuzuki tavaly nyáron szerződött a belga Sint-Truidentől a Parmához, ahol a legendás olasz kapus, a 2023-ban visszavonult Gianluigi Buffon helyét vette át, s teljesítményével élcsapatok figyelmét is felkeltette.

A Transfermarkt által jelenleg 14 millió euróra taksált japán kapus nyáron újabb szintet léphet pályafutásában, ugyanis az AS szerint a Manchester United vele pótolhatja Onanát. A lap arra is kitért, hogy a „vörös ördögök” már 2023 nyarán – amikor David De Gea utódját keresték – elgondolkodtak Szuzuki szerződtetésén, hiszen látták őt akkori klubjával, az Urava Red Diamondsszal a klubvilágbajnokságon szerepelni, ugyanakkor Szuzuki megszerzéséért a zsebébe is kell nyúlnia az MU-nak, ugyanis a japán kapusnak 40 millió euró a kivásárlási ára.