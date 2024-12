Autós üldözés végén kapcsolták le a rendőrök a Lecce ittas védőjét

A Lecce szerda esti szokásos karácsonyi buliján a csapat futballistái, a szakmai stáb tagjai, a klub alkalmazottai, vezetői és mindenkinek a családtagjai, feleségeik, gyerekeik vettek részt, köztük Pelmard is, aki néhány játékostársával együtt többet ivott a kelleténél. Az este végeztével Pelmard többször is nagy sebességgel száguldozott autójával a buli helyszínének környékén lévő utcákon, ami szemet szúrt a rendőröknek is, és megpróbálták megállítani, ám a játékos kikerülte őket, így végül rövid autós üldözés után sikerült csak megállítani.

Pelmard-t végül letartóztatták, és a rendőrségre előállították, ahol aztán elvették a jogosítványát, majd a szokásos eljárások megindítása után pénzbüntetés fejében el is engedték. A klub elöljárói még szerda este a rendőrségre siettek, hogy segítsenek tisztázni a rendőröknek, mi is történt. Mint kiderült, mikor végül megállították a 24 éves védőt, már egyedül volt az autójában, a klub más labdarúgója nem érintett az ügyben.

A Lecce a csütörtök kora délután kiadott közleményében jelezte, a történtek miatt Pelmard-t határozatlan időre kizárták az első csapatból, „s az ügyében további intézkedések várhatóak”.

Az idény elején a francia Clermont-tól kölcsönvett 24 éves Pelmard az ősszel mindössze három bajnokin és egy kupameccsen jutott szóhoz a Leccében, míg ifjúsági játékosként az U17-es korosztálytól az U21-esig összesen 17 alkalommal szerepelt a francia válogatottban.