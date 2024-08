Hiába erősödtek az üldözők, könnyedén megvédheti olasz bajnoki címét az Internazionale

Legutóbb öt kiírással ezelőtt, a 2019–2020-as idényben volt címvédés az olasz bajnokságban, akkor a Juventus sorozatban kilencedszer lett aranyérmes. Azóta megtört a torinóiak egyeduralma, a Milan és a Napoli egyszer-egyszer, az Internazionale kétszer nyerte meg a scudettót, és most is utóbbit tartják a legnagyobb esélyesnek. Mehdi Taremi és Piotr Zielinski megszerzése erősítést jelenthet a milánói együttesnek, ami viszont ennél is fontosabb, hogy egyetlen kulcsember sem távozott a nyáron. Sőt, a sokak által az Aranylabdára is esélyesnek tartott Lautaro Martínez néhány nappal ezelőtt 2029-ig meghosszabbította a szerződését.

„A csapat nagyjából ugyanaz, mint az előző idényben, az új játékosokat pedig jól ismerjük, és sokat segíthetnek – mondta Simone Inzaghi vezetőedző a DAZN-nak. – A középpályánk eddig is erős volt, Zielinski megszerzésével pedig még masszívabb lett. Annak is nagyon örülök, hogy Lautaro Martínez maradt. Klasszis labdarúgó, aki a pályán és azon kívül is sokat segíthet nekünk. Nem tudom, mennyi esélye van az Aranylabdára, de nyilván előny, hogy a bajnoki cím után a Copa Américát is megnyerte Argentínával. Ami minket illet, tisztában vagyok vele, hogy bajnokként nagyobb a felelősség és az elvárás, főleg azok után, hogy a legutóbbi aranyérem után felkerült a mezre a második csillag. Az utóbbi években a címvédő mindig ugyanazzal a problémával küszködött, örülnék, ha ezt mi elkerülnénk. Ezért maximális elhivatottságot és koncentrációt várok a csapattól. Ugyanakkor az is tény, hogy az ellenfelek is erősödtek. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy csaknem hetven mérkőzés vár a játékosainkra, és akkor még nem számoltam a válogatott találkozókat. A bajnokság és a kupa mellett ott van a Bajnokok Ligája, és nyáron klubvilágbajnokságot is rendeznek. Ez elég nagy terhelést jelent, és a BL-ben sok csapat sokkal nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat, mint mi.”

Alessandro Costacurta, a Milan korábbi, 59-szeres válogatott védője a Tuttosportnak Az Interé a legerősebb csapat, így egyértelműen a címvédő a legnagyobb esélyes. Évek óta övék a legjobb keret, és csak rajtuk múlt, hogy nem nyertek több aranyérmet ebben az időszakban. Ezen a nyáron pedig még erősebbek lettek. Számos klasszisuk van, de talán közülük is kiemelkedik Lautaro Martínez és Hakan Calhanoglu.

Azt, mondjuk, érdemes hozzátenni, hogy az új, 32 csapatos klubvilágbajnokság a Serie A zárultát követően, a nyáron lesz, és a többi klubot is érinti – igaz, Olaszországból csak az Inter és a Juventus indulhat. Utóbbi lehet az Inter első számú kihívója az új idényben: Massimiliano Allegri vezetőedzőt a Bolognát legutóbb az ötödik helyre kormányzó Thiago Motta váltotta Torinóban, aki egyébként még futballistaként épp az Interrel nyert Bajnokok Ligáját, bajnoki címet és kupát 2010-ben. Most viszont egykori csapatát kellene letaszítania a trónról, és erre lehet is esélye. A Juventus is jól erősített a nyáron, és a hírek szerint Nico González is érkezhet a Fiorentinától. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mi lesz Federico Chiesával. Az Európa-bajnok szélső sokáig kulcs­embernek számított, az új edző azonban nem tart igényt rá, így szinte biztos, hogy távozik. A kapuban is jelentős változás lesz, Wojciech Szczesny helyét a Monzától kölcsönvett Michele Di Gre­gorio veszi át a kapuban.

„Készen állunk és elszántak vagyunk – mondta a Sky Sportsnak Thiago Motta. – Új éra kezdődik, erős csapatot akarunk építeni, de egyelőre kár lenne előreszaladni és a bajnoki címről beszélni. Az első cél, hogy a nyitó fordulóban legyőzzük a Comót, amely újoncként biztosan nagyon motivált lesz. Bár a csapat más, ugyanazt a filozófiát képviselem, mint a Bolognánál. Szeretnék jó futballt játszani. Senki sem nélkülözhetetlen, ám mindenki nagyon fontos láncszeme az együttesnek. A keret nagyon erős, minőségi csapatunk van, de a sikerhez az is kell, hogy ugyanolyan elszántak legyenek a játékosok, mint a felkészülés során, és napról napra a maximumot nyújtsák.”

A Como legyőzése elméletileg nem okozhat problémát, ám a bajnoki cím megszerzéséhez mások mellett Dusan Vlahovicsnak is többet kell mutatnia, mint az előző idényben. A szerb csatár 2022 januárjában érkezett a Fiorentinától, de egyelőre hullámzó a teljesítménye. Bár a legutóbbi kiírásban 16 góllal a vonatkozó lista második helyén zárt, sokan jóval többet várnak tőle, főleg azután, hogy a 2021–2022-es évad őszi szezonjában 21 találkozón 17 gólt szerzett a Fiorentina színeiben.

Nyilvánvalóan a Milant is a bajnok­esélyesek közé kell sorolni, nem szabad teljesen leírni a Romát sem, és persze ott van a Napoli, amely Antonio Contéval vág neki az új idénynek. Az 55 éves szakvezető a Juventusszal háromszor, az Interrel egyszer lett olasz bajnok, és kevesen tudják nála jobban, mi kell az aranyérem megszerzéséhez. Noha elképzelhető, hogy Victor Osimhen távozik, a helyére jöhet Romelu Lukaku, akit Conte is jól ismer. És persze továbbra is Nápolyban játszik a topklubok által csábított Hvicsa Kvarachelia, akinek vezérszerepet szán az új vezetőedző. A grúz szélső nyáron az Eb-n is bizonyított, és azon futballisták közé tartozik, akiknek élmény nézni a játékát.

Balogh Botond több játéklehetőségre számít A Parma védője, Balogh Botond révén magyar játékosért is szoríthatunk a Serie A-ban, ami azt jelenti, hogy három topligában, a németben, az angolban és az olaszban is van magyar válogatott futballista. A nagy múltú klub számára a bennmaradás lehet a fő cél, a 22 éves védőnek pedig az, hogy minél több játéklehetőséget kapjon. A saját nevelésű, négyszeres válogatott bekk számára nem lesz teljesen ismeretlen az élvonal légköre, 2021-ben három mérkőzésen már pályára lépett a Serie A-ban.

„Ez teljesen más lesz, hiszen a kétezerhúsz–kétezerhuszonegyes idényben, amikor ha nem is vésztartalékként számoltak velem, sok szerencse kellett ahhoz, hogy pályára lépjek – mondta lapunknak még májusban Balogh Botond, aki szombaton a Fiorentina ellen bizonyíthat. – Várom az új évadot, mert szerintem fiatalabban is megálltam a helyemet az Internazionale, a Lazio és a Samp­doria ellen, azóta pedig tapasztaltabb, érettebb, magabiztosabb futballista lettem. Nem az lesz, hogy csak kényszerhelyzetben számít rám a szakmai stáb, hétről hétre úgy készülhetek, hogy lesz esélyem bekerülni a kezdő tizenegybe. A bennmaradás kiharcolása lesz a feladat az első idényben, utána pedig minél feljebb törne a klub, idővel szeretne európai szinten versenyképes lenni.”

Öt új játékos, akire érdemes figyelni az idényben

Az előnytelen tévés szerződések és a bajnokság csökkent reklám­értéke miatt az utóbbi évtizedben az olasz csapatok jelentősen kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, ám a 2024–2025-ös idényben is új csillagok tűnhetnek fel a Serie A egén.

Reneszánszát éli a Serie A. A sikertelen 2010-es éveket követően az új évtizedben az Inter BL-döntőt játszott, a Milan és a Napoli ütőképes csapatot építve lett ismét bajnok, a Roma Európa-konferencialigát nyert, míg a megfiatalított Juventus szintén ígéretesen néz ki. Habár továbbra is visszafogottan költekeznek az olasz együttesek (a Transfermarkt adatai szerint augusztus 16-ig bezárólag a teljes liga 691 millió eurót fordított átigazolásokra, míg például a Chelsea egymaga 189 milliót…), ismét egyre vonzóbb a félszigeten játszani. A 2024-es nyári időszakban sok nagyszerű futballista igazolt az olasz első osztály nagyágyúihoz, ez az öt játékos lehet a legsikeresebb a következő évadban.

Douglas Luiz

A legdrágább olasz igazolás Douglas Luiz volt, aki 50 millió euró fejében tette át székhelyét Birminghamből (Aston Villa) Torinóba.

A 26 esztendős brazil válogatott játékos fantasztikus idényt tudhat maga mögött, 35 bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett, csapata pedig a BL-indulást jelentő negyedik helyen végzett. Új csapatának gyorsan kulcsjátékosa lehet, a Juventus fiatal középpályájának fő erősségévé válhat.

Artem Dovbik

Az átigazolási időszak legnagyobb húzása az AS Romához köthető: a La Liga gólkirályi címét 24 találattal elhódító Artem Dovbik az Atlético Madridot kikosarazva igazolt a fővárosba, mindössze 30.5 (bónuszokkal 36) millió euró fejében. A 27 esztendős ukrán támadó személyében most először vásárolt egy topligás, aktuális gólkirályt a Roma – ha a sérülések elkerülik a csatárt, 20-25 bajnoki találattal segítheti a „farkasokat” dobogós helyezéshez.

A bajnoki címvédő Inter sem tétlenkedett, s habár Piotr Zielinski átigazolása nem „szemet kápráztató”, a rutinos szűrő tökéletesen beleillik Simone Inzaghi mester elképzeléseibe. A harmincéves lengyel válogatott játékos nagy teherbírásának és kiemelkedő védőmunkájának köszönhetően Nicolo Barella és Davide Frattesi felszabadultabban játszhat a középpályán, gördülékenyebbé téve a támadásépítést – ráadásul nem vállaltak (pénzügyi) kockázatot a fekete-kékek, hiszen Zielinski ingyen érkezett Milánóba.

Elkélt az erősítés Nápolyban, hiszen minden idők második leggyengébb Serie A-címvédőjeként mindössze a tizedik helyen végzett 2024-ben, 53 ponttal. Alessandro Buongiorno érkezett a védelembe 35 millió euró fejében a Torinótól. A 25 éves játékos Olaszország következő nagy hátvédcsillaga lehet, erős, robbanékony, jól olvassa a játékot és fantasztikus ütemérzékkel szereli az ellenfél támadóit, minden bizonnyal a Napoli legjobb védője lesz a következő évadban.

Sztrahinja Pavlovics a jövő embere lehet Milánó vörös-fekete részén. A 194 centiméter magas, 23 esztendős szerb hátvéd 18 millió euró euróért érkezett a Red Bull Salzburgtól, s az előszezonban rögtön letette a névjegyét – rendkívül magabiztos és agresszív játékstílusával gyorsan belopta magát a Milan-ultrák szívébe. Ha keményen dolgozik és gyűjt egy kis tapasztalatot, néhány éven belül a világ egyik legjobb belső védőjévé válhat.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

Augusztus 17., szombat

18.30: Genoa–Internazionale (Tv: Arena4)

18.30: Parma–Fiorentina

20.45: Milan–Torino (Tv: Arena4)

20.45: Empoli–Monza

Augusztus 18., vasárnap

18.30: Bologna–Udinese

18.30: Verona–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Roma (Tv: Arena4)

20.45: Lazio–Venezia

Augusztus 19., hétfő

18.30: Lecce–Atalanta

20.45: Juventus–Como (Tv: Arena4)