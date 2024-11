Mike Tyson még vissza sem tért, de már a mérlegelésnél óriási balhét okozott

A korábbi nehézsúlyú bajnok Mike Tyson 19 éve nem bokszolt profi meccsen (bár 2020 novemberében Roy Jones Jr. ellen azért öklözött egy bemutató meccsen), és bár már 58 éves, a fogadóirodák előzetesen így is inkább őt tartják a Jake Paul elleni meccs esélyesének. Ennek a legfőbb oka az, hogy Tyson ütőereje állítólag semmit sem kopott az elmúlt években, míg Jake Paul eddig inkább influenszerként tette le a névjegyét, igaz ebben felettébb sikeres: a YouTube-csatornáját 2014 májusában indította el, majd 2017-ben, 2018-ban, 2021-ben és 2023-ban is a Forbes listáján a legjobban fizetett YouTuberek egyike volt. És közben azért ökölvívóként is letette a névjegyét, eddigi 11 mérkőzéséből ugyanis tízet megnyert, és csak egy vereséget szenvedett Tommy Fury ellen.

A gála főszereplői csütörtökön vettek részt a szokásos mérlegelésen, és míg Tyson alatt 228.4 fontot (nagyjából 103.6 kilogramm) mutatott a műszer, addig 31 évvel fiatalabb riválisa 227.2 fonttal (nagyjából 103.15 kilogram) zárt. De az esemény csúcspontja kétségkívül az volt, amikor Tyson megadta a meccs alaphangját azzal, amikor egy jól irányzott pofont helyezett el ellenfele arcán. Egy ESPN-hez közel álló forrás szerint a veterán bokszoló azért vetemedett erre a súlyos tettre, mert Paul rálépett a lábára – a büszke Tyson szerint pedig a fiatal ellenfél ezzel megsértette őt, ráadásul belépett a személyes terébe. „Innentől ez már személyes. Meg fog halni a ringben!” – szúrt oda néhány obszcén gesztus kíséretében cseppet sem rokonszenvesen a bokszlegenda.

Tyson a sajtótájékoztatón már arról beszélt, hogy keményebb, mint gondolta, és szeretné elverni nála 30 évvel fiatalabb ellenfelét: „Keményebb vagyok, mint hittem. Befejeztem az edzéseket, alig várom a bunyót. Elvégeztem a kemény munkát, készen állok. Én erre születtem, és arra, hogy stadionokat töltsek meg. Az a szándékom, hogy odamegyek, keményen küzdök, és fájdalmat okozok neki. Az első menetben úgy jövök majd ki a sarokból, mint egy rakéta” – fogalmazott.

A két bunyós meccsét egyébként nyolc menetre tervezték, de rendhagyó módon, a menetek ugyanis két percig tartanak, és az öklözők a szokásosnál vastagabb, 14 unciás kesztyűben küzdenek meg az NFL-ben szereplő Dallas Cowboys 80 ezres létesítményében, az AT&T Stadiumban. A meccset Magyarországon is figyelemmel lehet követni a Netflix streamingszolgáltatón keresztül.