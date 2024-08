Kétgólos előnyt tékozolt el a Stuttgart, az Eintracht legyőzte a Hoffenheimet, ikszelt a BVB

STUTTGART–MAINZ

Hamar, a 8. percben előnybe került a Stuttgart: Chris Führich lövését még védte Robin Zentner, de a kipattanót Enzo Millot az üres kapuba pofozta. Az első negyedóra végén pedig már kettővel mentek a hazaiak, Jamie Leweling ziccerben léphetett ki a labdával, és kíméletlenül a léc alá bombázott. A félidő végén összejött a szépítés a Mainznak, Nadiem Amiri tizenegyesből talált be, majd a 62. percben Jonathan Burkardt egy csukafejessel egyenlített.

A hazaiaknak így újra a vezetésért kellett támadniuk, és a 88. percben Fabian Rieder szabadrúgásgóllal juttatta előnyhöz övéit – némi szerencsével, ugyanis a labda kifelé pattant a kapufáról, majd befelé a vetődő Zentner hátáról. Erre azonban még volt válasza a vendégcsapatnak, alaposan eltolódott a hazai védelem, így Maxim Leitsch egy fejes góllal a 94. percben egyenlíteni tudott, tehát csak egy pontot tudott otthon tartani a Stuttgart. 3–3

EINTRACHT FRANKFURT–HOFFENHEIM

A vendégek borzasztó védelmi hibája után szerzett vezetést az Eintracht a 24. percben, a hazai szempontból bal oldali támadás végén Hugo Ekitiké került középen ziccerbe, és Oliver Baumannt kicselezve lőtt az üres kapuba. Kilenc perccel később a Hoffenheim védelme középen volt szellős, és Ekitiké kiugratása után ezúttal Hugo Larsson lőtt nagy helyzetben a kapu jobb oldalába. A vendégeknek két lövésük volt az első játékrészben, kaput eltaláló azonban egy sem, így elég rosszul állt a szénájuk egy félidőt követően.

A második félidő elején szépítettek a kék-fehérek, Adam Hlozek bepassza után Andrej Kramaric passzolt négy méterről a hálóba, így már a 4. gólját szerezte az idényben. Sokáig nem tartott az öröm, két perccel később ugyanis kontrázhatott a frankfurti csapat, a Hoffenheim védelme pedig teljesen szétzilált volt, így Omar Marmus került a kapussal szembe, és nem is hibázta el a helyzetet. A maradék fél órában már jól tartotta előnyét a Frankfurt, amely így kétgólos győzelmet aratott. 3–1

Nem volt a meccskeretben a hazaiaknál Fenyő Noah és Lisztes Krisztián – utóbbi a negyedosztályú tartalékcsapatban kezdőként 63 percet játszott a Villingen elleni 2–0-s vereséggel zárult találkozón –, sem a vendégeknél Szalai Attila.

WERDER BREMEN–BORUSSIA DORTMUND

A Werder előtt adódott csak nagy helyzet az első félidőben, de a 11. percben Jens Stage ziccerben a bal kapufa mellé gurított. A Dortmund jóval többet birtokolta a labdát, kisebb lehetőségei is voltak, ám alapvetően meddő mezőnyfölényben futballoztak a vendégek. A szünet után hasonló volt a játék képe, mint előtte, azonban a feketék-sárgák már kevésbé tudták irányítani a mérkőzést, miközben a védelmük továbbra sem volt a legstabilabb. Helyzetek adódtak itt is, ott is, például Karim Adeyemi bombájánál kellett komoly védést bemutatnia Michael Zetterernek. Aztán nagy esélyt kaptak a brémaiak, mivel a 73. percben Nico Schlotterbeck ígéretes helyzetben szabálytalankodott, amiért megkapta a második sárga lapját. Nem tudott élni az eséllyel a Werder, a BVB pedig már örült az egy pontnak is, így gól nélkül ért véget a mérkőzés. 0–0

BOCHUM–MÖNCHENGLADBACH

Mindkét csapatnak akadt helyzetei az első félidőben, a gólhoz pedig inkább a Bochum állt közelebb, de végül egyik fél sem tudott betalálni. A második félidő már másképp alakult, mert ugyan a hazaiak kihagyták helyzeteiket – Aliou Baldénak két sansza is volt gólt szerezni –, a vendégek nem. Előbb egy kapufánál még megúszta a kapott gólt a Bochum, ám a 66. perc végén már hátrányba került: Franck Honorat löbbölte át a labdát a védők feje felett, Tim Kleindienstnek pedig a kapu torkából csak be kellett bólintania a labdát. Majd 12 perccel később Honorat visszakapta a gólpasszt Kleindiensttől, a francia jobb szélsőnek nem volt más feladata, mint az üres kapuba lőni a labdát. A hajrában mentek előre a hazaiak, de a vereséget nem tudták elkerülni. 0–2

HOLSTEIN KIEL–WOLFSBURG

A meccs elején egy-egy helyzet adódott mindkét együttes előtt, majd az első fél óra végén a Wolfsburg gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát. A 27. percben Maximilian Arnold szabadrúgása megpattant, így a labda védhetetlenül vágódott a kapuba, három perc múlva pedig Sebastiaan Bornauw fejjel talált be. Sokat tett az újonc a szépítésért, de nem járt sikerrel, miközben ráadásul kinyílt, így újabb gólokat kaphatott volna, amit viszont megúszott. Dárdai Bence a 80. percben lépett pályára, így végül vele együtt győzte le a Wolfsburg a Holstein Kielt. 0–2

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

VfB Stuttgart–Mainz 3–3 (Millot 8., Leweling 15., Rieder 88., ill. Amiri 43. – 11-esből, Burkardt 62., Leitsch 90+4.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 3–1 (Ekitiké 24., H. Larsson 33., Marmus 56., ill. Kramaric 54.)

Werder Bremen–Borussia Dortmund 0–0

Kiállítva: N. Schlotterbeck (73., Dortmund)

Bochum–Mönchengladbach 0–2 (Kleindienst 66., Honorat 78.)

Holstein Kiel–Wolfsburg 0–2 (Arnold 27., Bornauw 30.)

Később

18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Heidenheim–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Union Berlin–St. Pauli 1–0 (Hollerbach 34.)