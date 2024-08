Családi rekord: Dárdai Bence is bemutatkozott az élvonalban

EGYEDÜLÁLLÓ PILLANAT, és érdekes családi rekord: a Hertha BSC magyar legendája (a berlini klub egykori játékosa és vezetőedzője), Dárdai Pál korábbi szövetségi kapitány harmadik fia is bemutatkozhatott a Bundesligában! Ifjabb Dárdai Pál és a középső fiú, Dárdai Márton a Hertha BSC-ben játszhatott a német élvonalban, szombat délután pedig a 18 éves Dárdai Bence a Holstein Kiel–VfL Wolfsburg mérkőzés 80. percében állt be a vendégcsapatba.

„Természetesen nagyon büszke vagyok – mondta lapunknak Dárdai Pál. – Ami számomra lényeges, egyik fiamat sem én tettem be a csapatba… Azt tudtam, hogy Bence jó helyre került, remek játékosok vannak körülötte, itt van lehetőség fejlődni. Örültem, hogy ő is debütált a német élvonalban, persze most még bosszant, hogy két kitűnő passza után nem született gól, de majd legközelebb. Tíz perc hosszabbítás volt a meccsen, és volt egy szerencsétlen ütközés, az első hírek szerint enyhe agyrázkódást szenvedett, de a gyerek megnyugtatott: apu, semmi komoly! Ez azért is fontos, mert így csatlakozhat a német U19-es válogatotthoz. Ami számomra fontos: a lefújás után minden csapattársa odament hozzá, ölelgették, pacsiztak vele, gratuláltak az első mérkőzéséhez – szeretik, és erre is büszke vagyok.”