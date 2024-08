35 veretlen bajnoki után kétgólos előnyről kapott ki a Leverkusen a Leipzig ellen

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

LEVERKUSEN–RB LEIPZIG 2–3 (2–1)

Leverkusen, BayArena, 29 615 néző. Vezette: Jollenbeck

LEVERKUSEN: Kovár – Tapsoba (Arthur, 86.), Tah, Hincapié – Frimpong (Tella, 77.), Xhaka, A. García, Grimaldo – Terrier (A. Adli, 71.), Wirtz – Boniface (Schick, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso

LEIPZIG: Gulácsi – Klostermann, Lukeba, Bitshiabu – Henrichs (Vermeeren, 89.), Haidara (Seiwald, 15.), Kampl (Baumgartner, 89.), Raum – Xavi Simons – Openda (Poulsen, 89.), Sesko (Nusa, 67.). Vezetőedző: Marco Rose

Gólszerző: Frimpong (38.), Grimaldo (45.), ill. Kampl (45+7.), Openda (57., 80.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Gulácsi Péterrel a kapuban, de az eltiltott Willi Orbán nélkül lépett pályára az RB Leipzig a címvédő Leverkusen otthonában a Bundesliga 2. fordulójának szombat késő délutáni rangadóján.

Gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést a hazaiak, Hincapié fejese után a 10. percben már a felső lécen csattant a labda. Rögtön a 12. percben az első sárga lap is villant a találkozón, Boniface egy ollózó mozdulat közben fejen találta Haidarát, aki nem is tudta folytatni a játékot. Feszült volt a hangulat az első félidőben, egy szabálytalanságot követően a vendégek vezetőedzője, Marco Rose addig reklamált a játékvezetőnél, míg az gyorsan kiosztott neki két sárgát, és a lelátóra küldte. A 32. percben jegyezhettük fel az első lipcsei lehetőséget, Openda beadása után Sesko fejese szállt a kapu mellé. A 38. percben nagyot hibázott Klostermann, Frimpong köszönte az ajándéklabdát, és 3 méterről a tehetetlen Gulácsi mellett a kapuba lőtt. A 45. percben megduplázta előnyét a címvédő, Wirtz passza után Grimaldo talált a kapuba. Már-már úgy tűnt, hogy a három pont sorsát is eldöntik a hazaiak az első félidő hosszabbításában, mégis a lipcseiek szépítő találata született meg az utolsó pillanatban Kampl révén.

Boniface (ollózás közben) nem kímélte a lipcsei védőket (Fotó: Getty Images)

Hazai helyzettel indult a második félidő, de az 52. percben már a lipcseiek ünnepelhettek. Igaz, kissé elhamarkodottan, mert Lukeba fejese hiába talált utat a kapuba, a lesen helyezkedő Sesko mozdulatai miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Öt perc múlva viszont már tényleg az egyenlítésnek örvendhettek a vendégek: Sesko kiugratása után a leshatárról kilépő Openda éles szögből, 4 méterről lőtt Kovár lábai között a kapuba. A hazaiak cseh kapusát biztosan nem fogják megdicsérni a meccs után, hiszen a 80. percben Openda második találata is védhető lövésnek tűnt. A belga támadó duplájával tehát fordítani tudott a Leipzig, amely megnyerte a meccset, és ezzel megszakította a Leverkusen 35 mérkőzéses bajnoki veretlenségi sorozatát. 2–3



NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

PÉNTEK

Union Berlin–St. Pauli 1–0 (Hollerbach 34.)

SZOMBAT

VfB Stuttgart–Mainz 3–3 (Millot 8., Leweling 15., Rieder 88., ill. Amiri 43. – 11-esből, Burkardt 62., Leitsch 90+4.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 3–1 (Ekitiké 24., H. Larsson 33., Marmus 56., ill. Kramaric 54.)

Werder Bremen–Borussia Dortmund 0–0

Kiállítva: N. Schlotterbeck (73., Dortmund)

Bochum–Mönchengladbach 0–2 (Kleindienst 66., Honorat 78.)

Holstein Kiel–Wolfsburg 0–2 (Arnold 27., Bornauw 30.)

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 2–3 (Frimpong 38., Grimaldo 45., ill. Kampl 45+7., Openda 57., 80.)

VASÁRNAP

15.30: Heidenheim–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS 1. RB Leipzig 2 2 – – 4–2 +2 6 2. Borussia Dortmund 2 1 1 – 2–0 +2 4 3. Union Berlin 2 1 1 – 2–1 +1 4 4. Freiburg 1 1 – – 3–1 +2 3 5. Heidenheim 1 1 – – 2–0 +2 3 6. Wolfsburg 2 1 – 1 4–3 +1 3 6. Mönchengladbach 2 1 – 1 4–3 +1 3 8. Bayern München 1 1 – – 3–2 +1 3 9. Bayer Leverkusen 2 1 – 1 5–5 0 3 10. Eintracht Frankfurt 2 1 – 1 3–3 0 3 11. Hoffenheim 2 1 – 1 4–5 –1 3 12. Mainz 2 – 2 – 4–4 0 2 13. Werder Bremen 2 – 2 – 2–2 0 2 14. Augsburg 1 – 1 – 2–2 0 1 15. Stuttgart 2 – 1 1 4–6 –2 1 16. Holstein Kiel 2 – – 2 2–5 –3 0 17. St. Pauli 2 – – 2 0–3 –3 0 17. Bochum 2 – – 2 0–3 –3 0

