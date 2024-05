Megvan a duplázás a Leverkusennek, megnyerte a Német Kupát is!

NÉMET KUPA

DÖNTŐ

1. FC Kaiserslautern (II. o.)–Bayer Leverkusen 0–1 (0–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 74 322 néző. Vezette: Dankert

KAISERSLAUTERN: Krahl – J. Zimmer (Al. Touré, 90+2.), Tomiak, Elvedi, Puchacz – Kaloc, Raschl (Klement, 83.) – Zolinski (Tachie, 74.), Ritter, Redondo (Opoku, 83.) – Hanslik (Ache, a szünetben). Vezetőedző: Friedhelm Funkel

LEVERKUSEN: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – J. Frimpong (Tella, 90+3.), Andrich, G. Xhaka, Grimaldo (Hincapié, 85.) – Hofmann (Adli, a szünetben), Wirtz (Hlozek, 90+4.) – Schick (Stanisic, a szünetben). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: G. Xhaka (16.)

Kiállítva: Kossounou (44.)

Veretlen bajnokként, de az Európa-liga döntőjében elszenvedett fájdalmas vereség miatt kissé megviselt állapotban várta a Bayer Leverkusen a szebb napokat is látott, jelenleg a másodosztályban veszteglő Kaiserslautern elleni kupadöntőt a berlini Olimpiai Stadionban. A papírforma (ha egyáltalán van ilyen egy döntőben) sima Leverkusen-sikert ígért, és ennek megfelelően Xabi Alonso csapata hamar magához is ragadta a kezdeményezést, és már a 16. percben megszerezte a vezetést – Granit Xhaka egy felszabadítás után 26 méterről azonnal lőtt, a labda pedig védhetetlenül vágódott a jobb felsőbe, hatalmas gól!

A folytatásban is nyomasztó fölényben futballozott a Leverkusen, a Kaiserslautern alig jutott labdához, és egyáltalán nem jelentett veszélyt a bajnokcsapat kapujára. A meccs színvonala viszont finoman szólva is hagyott kívánnivalót maga után, újabb gól nem is esett a szünet előtt. Egy nem várt – és amúgy teljesen indokolatlan – jelenet aztán némi izgalmat hozott az éppen unalmas percekbe: a 44. percben Odilon Kossounou nagyon csúnyán rálépett Boris Tomiak bokájára, amiért villant a második sárga lap is, így a Leverkusen közvetlenül a félidő előtt megfogyatkozott.

A fordulás utáni első percekben a szurkolók hatalmas füsttel zavarták meg a játékot, ezért pár percig állt a találkozó, de aztán folytatódott, és immáron itt is, ott is alakult ki helyzet. Az 56. percben Josip Stanisic fejese nem sokkal kerülte el a Kaiserslautern kapuját, majd öt perccel később a csereként beálló Ragnar Ache révén a 'Lautern is veszélyeztetett, lövését Lukas Hradecky kitornászta.

A hajrára állandósult a meccs forgatókönyve, a Leverkusen stabilan őrizte előnyét, ellenfele pedig hiába próbálkozott becsülettel, nem tudott még csak helyzetet sem kialakítani. A játékvezető hat percet is hosszabbított (amiből végül hét perc lett), de újabb gól már nem esett – korai góllal a Leverkusen megnyerte a találkozót, ennek köszönhetően hazai porondon mindent vitt Xabi Alonso csapata, a bajnoki cím mellett meglett a Német Kupa-győzelem is. A történelmi duplázás után pedig már mindjárt felejthetőbb a hétközi El-vereség is... 0–1