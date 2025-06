A Leverkusen kitart, a Liverpool újabb ajánlatát utasította vissza

Az elmúlt években nyújtott kimagasló teljesítménye után valószínűsíthető volt, hogy Florian Wirtz nem marad a Bayer Leverkusennél, s bár a Manchester City és a Bayern München is érdeklődött a német kiválóság iránt, ő egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések szerint a Liverpool mellett döntött. Ugyanakkor a transzfert nehezíti a Leverkusennél 2027-ig érvényes szerződéssel rendelkező 22 éves támadó középpályás kivásárlási ára.

A Liverpool egyelőre hajthatatlannak tűnik Wirtz megszerzését illetően, ugyanis a „vörösök” Fabrizio Romano információi szerint május végén 100 millió eurót ajánlottak érte, amit viszont visszautasított a német csapat. Ezt követően Arne Sloték a közelmúltban 109 millió fontra növelték az ajánlatukat, de a Leverkusen ezt sem fogadta el és ragaszkodik a magasabb összeghez.

A német Bild szombati számában arról írt, hogy Szoboszlai Dominik csapata továbbra is tárgyal a Leverkusennel és 113 millió fontra növelte ajánlatát. Részletezték ugyanakkor, hogy az angol klub 100 millió fontot fizet, a további 13 milliót csak bizonyos feltételek teljesülése esetén kapnák meg a gyógyszergyáriak.

Az angol The Times vasárnap viszont már arról számolt be, hogy a Leverkusen továbbra is ragaszkodik az eredeti, 126 millió fontos (150 millió eurós) kivásárlási árhoz, amit viszont a Liverpool sokall és nem hajlandó kifizetni.

Amennyiben a Liverpool megszerzi Wirtzet, új klubrekordot dönt, ugyanis a csapat történetének eddigi legdrágább igazolása Darwin Núnez volt, akiért 2022 nyarán 85 millió fontot fizettek a Benficának. A Bild arra is kitért, hogy Wirtz Liverpoolba igazolása csak idő kérdése. A támadó középpályás öt évre írhat alá, a játékos és a klub már megállapodott egymással a személyes feltételekben, már csak a két klubnak kell egyezségre jutnia az átigazolási díjat illetően.