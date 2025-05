Emelte a tétet a Liverpool, még több pénzt ajánl Wirtzért – sajtóhír

Néhány nappal ezelőtt olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Liverpool megtette első ajánlatát a Leverkusennek Florian Wirtzért. A transzferguru Fabrizio Romano 100 millió eurós összegről írt a hivatalos oldalain.

Pénteken a The Athletic újabb hírrel jelentkezett a transzferrel kapcsolatban, meg nem nevezett, de az üzletre jól rálátó információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a Liverpool másodszor is ajánlatot tett Wirtzért, és a végösszeg a bónuszokal együtt elérheti a 130 millió eurót is.

A 22 éves középpályást a Bayern München is szerette volna megszerezni, de ő a Liverpoolt részesíti előnyben, és már Angliában is járt, hogy házat nézzen magának.

A Liverpool és a Leverkusen már hosszabb ideje tárgyal egymással, de nemcsak Wirtz, hanem Jeremie Frimpong átigazolásával kapcsolatban is, aki szintén az Anfieldre kerülhet.

Wirtz leverkuseni szerződése 2027-ig érvényes, legutóbb 2022-ben hosszabbított. A 29-szeres német válogatott játékos kulcsszerepet játszott a klub első bajnoki címében, 2024–2025-ben viszont a gyógyszergyáriak 13 ponttal lemaradtak a Bayern Münchentől.