Arne Slot nyerte meg a holland edzők csatáját; Idő kell ahhoz, hogy összeérjen Varga Dániel BVSC-je

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Kiütötte az Old Traffordon a Manchester Unitedet a Liverpool, a holland edzők csatáját tehát Arne Slot nyerte meg Erik ten Hag ellen, ezzel három forduló után százszázalékos teljesítménnyel büszkélkedhet. A Premier League rangadóján a vendégegyüttesben végig a pályán volt Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya gólpasszal vette ki részét a „vörösök” sikeréből, Mohamed Szalah gólját készítette elő – az egyiptomi 10 gólnál jár az „Álmok Színházában”. Címlapsztorinkban részletesen beszámolunk a meccsről.

Kemény Kristóf helyét Varga Dániel vette át a BVSC vízilabdacsapatánál. A játékosként olimpiai bajnok edző mellett öt új játékos is érkezett a vasutasokhoz: Jansik Dáviddal, Szeghalmi Zsomborral, Konarik Ákossal, Ekler Zsomborral és Korom Dániellel erősített a klub. Idő kell ahhoz, hogy összeérjen a csapat, de sokan úgy vélik, a zuglóiak jó eséllyel pályázhatnak a döntőbe jutásra a bajnokságban és a Magyar Kupában is. A hazai versenysorozatok mellett a nemzetközi porondon is megméreti magát a BVSC, amely a két klub megállapodása értelmében az OSC helyett indul a BL selejtezőjében.

Hogy ki a legismertebb skót labdarúgó? Kenny Dalglish vagy Alex Ferguson is szóba jöhet, mindketten a Brit Birodalom lovagjai, de az első és egyetlen skót aranylabdás, Denis Law alighanem egy hajszállal előttük áll a sorban. Éppen ötven éve, hogy a szerényen csak Királynak becézett manchesteri gólgyárossal tulajdonképpen abbahagyatták a futballt. Harmincnégy év akkortájt már magas kornak minősült a profi futballban, így aztán olyan nagyon senkit sem lepett meg, hogy a két hónappal korábban még világbajnoki csoportmérkőzéseket játszó ikon felhagyott az aktív játékkal. Részletek Népsport mellékletünkben.

