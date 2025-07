A Chelsea a klubvilágbajnok; vizes vb, nyílt vízi úszás: káosz és meleg Szingapúrban

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Véget ért az egy hónapos amerikai torna, és nem a PSG nyerte meg… A Chelsea-t nem zavarta meg, hogy mindenki a BL-címvédőt tartotta esélyesebbnek, és Cole Palmer világklasszis játékával egy félidő alatt lerendezte a párizsiakat. Tudósítás egy oldalon.

A nők már csoportelsők, a férfiaknak is ez a céljuk. Patai Gergely két japán meccs között nézte meg, hogy mennyire biztató a forma, de ő is pontosan tudja, hogy ez még semmit sem számít, a lényeg majd a negyeddöntőben kezdődik. Mindeközben Csurka Gergely meleget és szervezési káoszt látott a nyílt vízi úszóknál, akiktől Gellért Gábor szövetségi kapitány is több érmet remél. Címlapsztori négy oldalon

Varga Tamás 50 éves. Athén és Peking olimpiai bajnok vízilabdázójával a kerek évfordulón Szeleczki Róbert beszélgetett múltról és jelenről.

…és még: Jannik Sinner ült fel a wimbledoni trónra, Szoboszlai és Kerkez először játszott együtt a Liverpoolban, Gerliczki Máté bennmaradást tervez Kisvárdán.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Benne: 70 éves lenne az egyetlen magyar, aki „megnyert” egy vb-döntőt: Puhl Sándor; 80 éve született a Fradi VVK-győztes, KEK-döntős olimpiai bajnoka, Juhász István; 75 éve az uruguayiak elnémították a Maracanát; 125 éve faágak között dobta Bauer Rudolf 36.04-re a diszkoszt, és lett a magyar atlétika első olimpiai bajnoka.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!