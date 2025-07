Csíkszereda korcsolya nélkül – Csinta Samu publicisztikája

AZ ELMÚLT NYOLC ESZTENDŐ alatt ilyentájt a román labdarúgó-bajnokság rajtja a Sepsi OSK apropóján vált témává a magyar sportsajtóban. A háromszéki együttes váratlan kiesésével az első osztályból azonban nem szüntette meg a sajátos érintettséget, egy másik székelyföldi együttes, az FK Csíkszereda ugyanis feljutott a Superligába, az első forduló záró mérkőzésén ma este a nagy múltú és legalább annyira hírhedt szurkolótáborral portyázó Dinamo Bucuresti ellen hazai pályán esik át a tűzkeresztségen. Kedvező előjelként is tekinthetünk rá: 2018. november elsején éppen a Dinamo elleni kupabravúr alkalmából figyelt fel a romániai futballközvélemény a csíkiakra. Némi túlzással a 18-szoros román bajnok és 13-szoros kupagyőztes elleni nyolc közé jutás állította ki az akkor még harmadosztályú, de már magasabb régiókra „gyúró” FK születési bizonyítványát.

A kupasiker jó ideig megismételhetetlen teljesítményként díszelgett a csíki fociemlékek polcán, de mint azóta kiderült, a történet igazából csak akkor kezdődött, ma este pedig újabb történelmi fordulóhoz érkezett. Az addig hokifővárosként ismert és kezelt Csíkszereda „identitásváltása” tényleges forrásvidékének feltérképezéséhez térben is időben még korábbra kell visszamennünk. Minimum 2013-ig, amióta a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia ad keretet a csíkszeredai futballjövőnek. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia külhoni nyitása során esett Csíkszeredára a választás, az erős szakmai partnerség keretében zajló tevékenység pedig a székelyföldi utánpótlás-nevelő műhelyt néhány év alatt a legszűkebb romániai elitbe repítette. Az U19-es csapat 2021-ben országos bajnok lett, azt 2022-ben bajnoki címvédés, Román Kupa- és Szuperkupa-győzelem követte. Közben jelentős infrastrukturális fejlesztések is zajlottak, többek között az akadémia új kollégiummal, a stadion új lelátóval gazdagodott.

És fokozatosan megfogalmazódott annak az igénye is, hogy az ifiből kinövő játékosok számára megfelelő kifutást jelentő sikeres felnőttcsapat legyen. Székelyföld első és egyben legkorábbi labdarúgóklubjának – lelkes fiatalok 1904. június 19-én alapították – anno a harmadosztályban szereplés jelentette a teljesítmény csúcsát, a már említett, Dinamo elleni bravúrt követően, 2019 tavaszán viszont feljutott a második vonalba. Az első, bemutatkozó idény a Covid-járvány miatt még torzóban maradt, az azt követő, immár módosított bajnoki rendszerben zajló kiírásban viszont már a felsőházi rájátszásba is beküzdötte magát a Csíkszereda, végül ötödik lett. Egy kevésbé sikeres idényt követően aztán az első ligába jutás megfogalmazott igényével indult újra útnak, a 2023–2024-es idényben fennállása addigi legjobb eredményét érte el, ám a Dinamóval – megint a Dinamo! – vívott osztályozón alulmaradt. A legutóbbi bajnokságban repülőrajtot vett Ilyés Róbert vezetőedző együttese, és bár a rájátszás kevésbé sikerült, a korábban felhalmozott pontszám elegendőnek bizonyult a feljutáshoz. Most pedig azért lehet szurkolni, hogy a székely Bilbao megkapaszkodjon a Superligában. A Szondy Zoltán klubelnök által képviselt elvek ugyanis a magyar labdarúgók elsődleges foglalkoztatásáról, mindenekelőtt a saját forrásból merítésről szólnak, arról, hogy az edzések nyelve magyar legyen, és ne csak a gyerek korosztályokban.

A merész terv megvalósítása eddig sem volt könnyű a romániai társadalmi és futballviszonyok között, de ahogy az FK a felsőbb régiókhoz közeledett, úgy vált egyre inkább hasonló célzatú támadások céltáblájává. A sorozatban akadt a klub nevének románosítását célzó sajtókampány, legutóbb pedig a legnézettebb sportadó műsorvezetője élő adásban kérte számon Szondyn, miért nem szerződtetett román ajkú játékost az első ligás szereplésre készülő csapathoz.

A történet vastagabb része természetesen csak ezután következik, a sepsiszentgyörgyiek sok kekeckedésről mesélhetnének, de alapvetően nem ezen múlik majd a csíkiak reménybeli sikere. Sokkal inkább azon, milyen módon sikerül majd kezelni az első osztállyal járó „ütközést”, hiszen minden tekintetben más „kávéház” vár a székelyföldiekre. A klub szervezettsége, pénzügyi kiegyensúlyozottsága sokat ígérő, a dolgok azonban a pályán, illetve fejben dőlnek el. A felkészülési mérkőzések hoztak sikerélményt – lásd a Paks elleni 2–0-s győzelmet! – és pofonokat egyaránt, az éles töltények viszont csak az elkövetkezőkben kerülnek a tárakba.

Merőben új, nehezen teljesíthető kihívás elé állítja viszont a csapatot – és természetesen a teljes mezőnyt – az idéntől bevezetendő öt plusz hatos előírás, amely valamennyi mérkőzésen legalább öt olyan játékost „kér” a pályára, akik szerepelhetnének a román válogatottban, közülük legalább egynek U21-es korúnak kell lennie. Mindezek teljesítését váratlanul megnehezítette a Magyar Labdarúgó-szövetség szabálymódosítása. A keretkialakítás kezdetén ugyanis alaptézisként fogalmazták meg, hogy olyan, a helyi akadémiáról kikerülő, kettős állampolgárságú fiatalokat csábítsanak haza, akik időközben magyar együttesekhez kerültek. A Székely Sport portálnak Szondy elmondta, hogy négy focistát is kiszemeltek, sőt, szóban már a klubokkal is megegyeztek. „Aztán jött a magyar szabálymódosítás, és úgy fest, egyelőre egyikük sem tér vissza” – szögezte le némi keserűséggel a klub­elnök. A magyar szövetség azon rendelkezése, hogy csak azok az együttesek számíthatnak támogatásra, amelyek legalább öt magyar játékost szerepeltetnek a kezdőcsapatban, egyrészt alapjaiban befolyásolta a klubok eladási szándékait, másrészt olyan mértékben felverte a futballisták árát, hogy abba a csíkiak felelőtlenségnek érezték belemenni.

A romániai öt plusz hatos regula betartása a bajnoki mérkőzések legalább 75 százalékára kötelező, ellenkező esetben akár 150 ezer eurós pénzbírság is kiszabható. És ez talán nemcsak egy újonccsapatnak lehet nagy érvágás. „Ha következetesen betartom a szabályt, és emiatt kiesek, az még nagyobb veszteség, hiszen az élvonalbeli közvetítési díjak, szponzori bevételek ennél jóval többet érnek” – árnyalta a képet Szondy.

Ilyen körülmények között készül ma este fennállása első superligás idényére az FK Csíkszereda. A Dinamo elleni rajton telt ház lesz, három nappal a mérkőzés előtt már lezárták a jegyértékesítést. Hargita megye székhelye abban a tekintetben is erős kihívás előtt áll, hogy a mezőny legduhajabb szurkolótábora özönli el a várost, külön feladat elé állítva a szervezőket és a rendfenntartó szerveket egyaránt. Az élmény persze egyedülállónak ígérkezik, és a csapat minden bizonnyal jó ideig számíthat a mindenhol élő magyarság rokonszenvére, támogatására. Talán az sem földtől elrugaszkodott remény, hogy az FK igyekszik tanulni a sepsiszentgyörgyiek tapasztalataiból, még ha egyes „gyermekbetegségeken” óhatatlanul át is kell esnie. Mindjárt annak a traumáján is, hogy a bajnokság első hat fordulójában öt, a liga meghatározó együttesei közé tartozó csapatot is az útjába sodort a sorsolás.

Csíkszereda mindenesetre végleg kitört a jégkorongskatulyából. A szlogen, hogy Csíkban minden gyerek korcsolyával a lábán jön a világra, máris csorbult, hogy milyen mértékben, arról néhány hónap múlva lehet majd érdemben poénkodni. Egyelőre maradjunk a reménynél és a jókívánságnál, illetve annak rögzítésénél, hogy Székelyföld újabb csapattal nyomatékosítja jelenlétét a romániai futballelitben. Még egyszer Szondy Zoltánt idézve: nincs itt semmi plusz látnivaló, csak a normalitás állapota érvényesül.