Varga Tamás ötvenéves

Nemrég kisebb szünetet tartott, de lassan egy éve visszatért az uszodák világába Varga Tamás, aki hétfőn tölti be 50. életévét. A 2004-ben és 2008-ban a magyar férfi vízilabda-válogatottal olimpiai aranyérmet, 2003-ban világbajnoki címet szerző sportoló a 2012-es londoni olimpiai ötödik hely után vonult vissza a válogatottságtól, de 2011 és 2015 között még játszott Debrecenben, ahol vezetőedző is volt egyben, egészen 2016-ig.

Ezt követően a korosztályos válogatottak élére, előbb az U14-es fiú-, később az U18-as lánycsapathoz került, előbbi az U15-ös korosztályban Európa-bajnoki címet, utóbbi az U20-asok között világbajnoki bronzérmet szerzett. Volt a szegedi női ob I-es csapat vezetőedzője is, 2023-ban pedig rövid időre búcsút intett a sportágnak. Aktívan foglalkozott és foglalkozik utánpótlás-neveléssel, a Varga Tamás Pólósuli Debrecenben 2011 és 2016 között működött, Szegeden 2021-ben indult a lányokat versenyeztető második műhely, tavaly szeptemberben pedig a harmadik Szolnokon.

Varga Tamás sportolói pályafutásának egyik csúcspontja a 2003-as Eb-arany volt (Fotó: MTI)

„Kicsit töltődnöm kellett – mondta lapunknak Varga Tamás a kisebb szünetről. – Emellett ott volt a balatoni apartman, a Villa Viano létrehozása, aminek megvalósítása régi tervem volt. De amikor Szolnokról megkerestek, hogy náluk is hozzam létre a pólósulimat, úgy döntöttem, belevágok. Debrecenben ez már nagyon sikeresen működött, háromszáz gyerek pólózott nálunk, országos bajnok volt az ificsapatunk, a serdülők rendre az első négyben, hatban végeztek. Szolnokon egyelőre negyvenheten vannak úgy, hogy tavaly szeptemberben a nulláról indultunk, akkor kezdtük toborozni a gyerekeket Mohi Zoltánnal. Jövőre pedig három korosztályos bajnokságban biztosan elindulunk. Teljes mértékben az utánpótlás-nevelésre fordítom az energiámat, idővel szeretnénk országos szinten meghatározó utánpótlásbázist kialakítani.”

Érdekesség, hogy játékosként is visszatért, az Invictus SE-ben három meccsen két gólt szerzett az ob II-ben az elmúlt idényben.

„Volt egy eltiltáshullám a csapatban, és megkérdeztek, nem állnék-e be – jól sikerült, de azt mondtam, csak akkor folytatnám, ha bekerülünk a rájátszásba, a legjobb négybe. Ez végül a gólkülönbség miatt nem sikerült – egyetlen találaton múlt. Hogy jövőre folytatom-e, attól függ, mennyi munkát igényel a pólóiskola. Ha valamit csinálok, azt maximális erőbedobással szoktam” – tette hozzá.

...a másik pedig kétségkívül 2008, amikor Pekingben második olimpiai bajnoki címét szerezte (Fotó: Földi Imre)

Varga Tamás kérdésünkre kitért Fekete Gergőre, aki a debreceni pólóiskolában tanulta meg a sportág alapjait, azóta már világbajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes és négyszeres magyar bajnok.

„Hamar meglátszott a tehetsége, de voltak problémái a vállával, ami miatt külön gyógy­tornászt fogadtunk mellé. Két éve a fukuokai vb-győzelme után a szüleivel együtt felhívott, és megköszönte, hogy anno foglalkoztam vele, ami nagyon jólesett. Mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni, és ők is kedvelik a társaságomat, sokszor együtt edzek velük a vízben. Nagy örömöt jelent, hogy a mostani tanítványaim, akik egy éve még a labdát sem tudták felemelni, már lóbálnak, kitett kézzel taposnak, passzolnak, betöréseket, ziccereket gyakorolunk. Már a korábbi években rengeteget tanultam a gyereknevelésről Kemény Fecsó bácsitól: a legfontosabb, hogy nem játékosokat, hanem embereket nevelünk, és hogy a sport által olyan töltetet kapjanak, amelynek segítségével a mindennapi életben is megállják a helyüket.”

Kérdésünkre pályafutása legkedvesebb emlékeként felidézte a 2004-es athéni olimpiai döntőt Szerbia és Monte­negró ellen.

„Hatalmas élmény, hogy a korszak meghatározó játékosa lehettem, és hogy az athéni fináléban két és fél negyedig játszhattam – a hab a tortán, hogy gólt is lőttem.”

NÉVJEGY VARGA TAMÁS

Született: 1975. július 14., Szolnok

Sportága: vízilabda

Posztja: bekk

Nevelőegyesülete: Szolnoki VSC

Klubjai: Vasas (1994–1996), Catania (olasz, 1996–1997), Basel (svájci, 1999–2000), Vasas (2000–2004), Festival Nervi (olasz, 2004–2005), UTE (2005–2006), Chiavari (olasz, 2006–2007), Sliema (máltai, 2007), Szegedi VE (2007–2009), Cattaro (montenegrói, 2009–2010), Sirens (máltai, 2010), FTC (2010–2011), Debrecen (2011–2015)

Sikerei klubszinten: 2x KEK-győztes (1995, 2002), 2x LEN-kupa-győztes (2009, 2010), 3x Magyar Kupa-győztes (1996, 2001, 2002)

Sikerei a válogatottal: 2x olimpiai bajnok (2004, 2008), világbajnok (2003), Eb-2. (1995), 2x Eb-3. (2001, 2008), 2x világligagyőztes (2003, 2004)