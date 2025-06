Brazília: Neymar marad a Santosnál – sajtóhír

Bár a klub eredetileg abban reménykedett, hogy a 2026-os világbajnokságig hosszabbít saját nevelésű játékosával, úgy tűnik, Neymar egyelőre csak idén decemberig kötelezi el magát a Santoshoz. A 33 éves játékosnak havi több mint 274 millió forintnak megfelelő jövedelmet biztosító kontraktus aláírását a következő néhány napban bejelenthetik – állítja a Globoesporte –, és a játékos beleegyezése esetén 2026 júniusáig (azaz gyakorlatilag a világbajnokságig) meghosszabbítható.

A portál a sztár édesapját is idézi, aki úgy nyilatkozott: Neymarnak Európából is van ajánlata – többen a José Mourinho vezette Fenerbahce érdeklődését emlegették vele kapcsolatban –, de fia megítélésének rosszat tenne, ha elhagyná a jelenleg a brazil országos bajnokság 15. helyén álló csapatot, amelynek színeiben eddig mindössze négy bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A Santos tízese erkölcsi kötelességének is érzi, hogy segítse nevelőegyesületét a kiesés elkerüléséért zajló küzdelemben – szögezte le az apa.