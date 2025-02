Sima győzelemmel hangolt az FTC elleni El-visszavágóra a Plzen

A Plzen a nigériai Rafiu Durosinmi duplájával már az első félidőben két góllal vezetett. A plzeni együttes végig uralta a mérkőzést, Miroslav Koubek vezetőedzőnek nem kellett különösebben idegeskednie a kispadon, 2−0 lett a vége.

Durosinmi a Groupama Arénában lejátszott első El-találkozón csereként jutott lehetőséghez, a 66. percben állt be, és sok gondot okozott a védőknek. Koubek a Teplice ellen néhány alapemberének pihenőt adott, a csapatkapitány Matej Vydra fél órát futballozott, a brazil Cadu, a ghánai Prince Adu vagy éppen a cseh Milan Havel is a kispadon kezdett. A Plzen így is könnyen győzött, szinte minden mutatóban felülmúlta a Teplicét, kétszer annyi helyzetet dolgozott ki, nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

Csütörtökön a Fradit fogadja a Viktoria, s mint ismert, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló El-rájátszás első mérkőzését a magyar bajnok nyerte meg 1−0-ra.

EURÓPA-LIGA

RÁJÁTSZÁS

2025. február 13. (csütörtök)

Első mérkőzés

FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) 1–0

2025. február 20. (csütörtök)

Visszavágó

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport)