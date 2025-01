Miodrag Belodedici: Bölöni László a példaképem

A Székely Sportnak elmondta, ő még ereje teljében van, és csak a megfelelő ajánlatra vár. A feltételei között szerepel viszont, hogy közel szeretne lenni a családjához, amelynek egy része Franciaországban él, másik része Budapesten.

„Ha nem jön egy ilyen ajánlat, van mivel foglalkozzak” – folytatta Bölöni László, aki kitért az életrajzi könyvére is, amely a labdarúgó-karrierjét veszi górcső alá. Illetve készül a „Bölöni – az erdélyi legenda” című film is (pontosabban már elkészült, csupán a jogdíjak kifizetése van hátra). Az ünnepség után elárulta, számított rá, hogy „eltörik a mécses”: „Kaptam én már levelet Orbán Viktortól is, az is nagyon megérintett, de ilyen díjat most vehettem át először Magyarországon.”

Szöllősi György, az M4Sport – Az Év Sportolója Gálát szervező Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke és a Nemzeti Sport főszerkesztője így reagált arra a kérdésre, hogy szerinte mennyit tett Bölöni László a magyar labdarúgásért, annak ellenére, hogy sohasem dolgozott benne.

„Nagyon sokat, hiszen magyarok százezreit inspirálta, és ahogyan ő mindig idetartozónak érezte magát, ugyanúgy mi is, amikor olvastuk a nevét, amikor hallottunk a sikereiről. Vagy amikor olvastuk Bocsák Miklós Futballsztár Erdélyből című könyvét, amely róla szólt, akkor mindig azért lelkesedtünk, mert mi is úgy éreztük, hogy ő közénk tartozik, és ezt a köteléket emlegette ő is, amikor könnyek között mondta a színpadon, hogy egy vérből valók vagyunk!”

Az est meglepetésvendége Miodrag Belodedici, Bölöni egykori steauás csapattársa, kétszeres BEK-győztes volt.

„Nagyon büszke vagyok, hogy én is díjátadó lehettem” – mondta az egykori söprögető, aki azt is elárulta: Bölönire mindig felnézett.

„Bölöni volt a példaképem: mikor láttam, hogyan kezeli a labdát a bal lábával, addig gyakoroltam én is, amíg nekem is jól ment ballal. Nagyon örülök a díjának, jó volt újra találkozni, rég nem láttuk egymást. A példaképem megérdemelte ezt a kitüntetést, nagyon büszke vagyok, hogy én is díjátadó lehettem” – mondta Miodrag Belodedici.

Sulyok Tamás, Miodrag Belodedici (középen) és Bölöni László (Fotó: Dömötör Csaba)

„Sokszor játszottunk egymás ellen, ő az ASA-nál, én a Steauánál, aztán a Steauánál és a válogatottnál is csapattársak lettünk. Nagyon jó játékos volt” – értékelt Belodedici. Arra a kérdésre, hogy ha érkezne egy ajánlat, visszatérne-e a pályára, viccesen azt felelte: „nem tudnak megfizetni, két BEK-et nyertem!”

A végén a modern focira is kitért.

„Nekem már nincs helyem a modern futballban, a klasszikus söprögetők eltűntek, viszont most is tartom a versenysúlyom, csak fáj mindenem, a lábam, a hátam, de ha pályára lépek, minden megszűnik. Sohasem volt sérülésem, mert mindig én voltam az, aki hamarabb rúgott” – mondta viccesen Belodedici, aki 60 évesen is még mindig kergeti a labdát a faluja csapatában.