Lőw Zsolt: Két éve keresett meg először a Red Bull

– Máris utazik?

– Igen, most búcsúzkodom a családtagjaimtól, nyolc napra elutazom, hivatalosan hétfő az első munkanapom új pozíciómban a Red Bullnál – válaszolta a Nemzeti Sportnak Lőw Zsolt. – Először Brazíliába repülünk, Sao Paulóba, ahol a Red Bull Bragantinónál teszünk látogatást, onnan az Egyesült Államokba, New Yorkba repülünk tovább amerikai csapatunkhoz, a New York Red Bullshoz.

– A többes szám alatt azt kell érteni, hogy Jürgen Klopp-pal együtt?

– Szűk stábbal megyünk, amelyben ott van Jürgen Klopp, a Red Bull Global futballüzletágának vezetője és Mario Gomez technikai igazgató is, a korábbi német válogatott csatár. Jürgen már január elején elkezdte a munkát, de ő elsőként az európai Red Bull-klubokat járta sorra, most pedig a tengerentúli csapataink következnek. Február ötödikén érkezünk vissza, majd a hónap közepén, február tizenharmadikán vagy tizennegyedikén már a világ másik felére, Japánba repülünk.

– Hogyan kell elképzelni, miből áll a munkája, a munkájuk?

– Mindenekelőtt meg kell ismernünk ezeket a Red Bull-klubokat, feltérképezni az ottani viszonyokat, a közeget és a helyi futballkultúrát. Hiszen még mindig nagyon más az európai és, mondjuk, a dél-amerikai futballkultúra. Kapcsolatot kell teremtenünk az ottani alkalmazottakkal. Intenzív időszakra számítok, hiszen ebben a néhány napban kell minél több információt összegyűjtenünk az egyesületekről ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan segíthetünk nekik a leginkább. Ha pedig meglesz az ismeretanyagunk, összeülünk, és igyekszünk kidolgozni azt a stratégiát, amely révén a legjobban tudjuk szolgálni a csapataink folyamatos fejlődését.

– Tapasztalatnak már most sincsenek híján, Jürgen Klopp és ön is évek óta meghatározó szereplője a nemzetközi futballéletnek.

– Át kell adnunk a tapasztalatainkat, az edzőket is segíteni, fejleszteni ezáltal. Feladatunk, hogy egységes szemléletet alakítsunk ki, azonos futballfilozófiát honosítsunk meg, természetesen a helyi sajátosságok figyelembevételével. Az is fontos küldetésünk, hogy szorosabbra fűzzük a munkakapcsolatot a klubjaink között. Sőt nem is csupán a futballegyüttesek között, hiszen a Red Bullnak nagyon sok sportágban vannak csapatai a Formula–1-től a jégkorongig, és fontos célunk, hogy ezek a különböző szakágakhoz tartozó csapatok tudjanak egymás munkájából is profitálni. Reményeink szerint minden klubunk, sportágtól függetlenül, nyitottan, innovatívan gondolkodik, és nincs ellenükre, hogy tanuljanak más sportágak tapasztalataiból.

– Mondhatjuk azt, hogy ön lesz Jürgen Klopp jobbkeze ebben a globális projektben?

– Tulajdonképpen ez az igazság. Nem dolgoztunk még együtt, és neki is új ez a feladatkör, menet közben derül majd ki, hogyan tudunk együtt alkotni.

– Hogyan nyerte el a megbízatást? Feltételezzük, a Red Bull-múltja nem jelentett hátrányt. Esetleg Jürgen Klopp maga kérte, hogy ön legyen a segítője?

– Két éve kerültem először szóba a Red Bullnál erre a munkára, akkor keresett meg a felkéréssel Mario Gomez – 2022 végén, amikor távoztunk Thomas Tuchellal a Chelsea-től. Már akkor nagyon szimpatikus volt nekem a projekt, amelyről Mario Gomez felvázolta, hogy szeretnének előremutató globális klubmodellt felállítani, egységes filozófia alapján. Ám akkor még Thomas kedvéért nemet mondtam, mert megkért, hogy tartsak vele a Bayern München kispadjára. De most, hogy a müncheni munkánk véget ért, és nyilvánvalóvá vált, hogy Thomasszal külön úton folytatjuk, újra megkerestek. Mario Go­mez jelezte Jürgen Kloppnak, hogy két éve dolgoznak már azon, hogy én is csatlakozzak a projekthez, és kiderült, hogy nyitott kapukat dönget, mert Jürgen Kloppnak volt egy listája azokról az általa tehetségesnek tartott fiatal edzőkről, akikkel szívesen dolgozna együtt – és megtisztelő, hogy az én nevem is szerepelt a listán. Így aztán rábólintott. Természetesen sokat számított az is, hogy korábban hat évig dolgoztam Red Bull-csapatoknál, szerencsém volt ilyen szempontból, hogy ott lehettem a történet kezdeti éveiben, no meg persze az is előnyömre vált, hogy utána hat évig gyűjthettem tapasztalatot a nemzetközi futball legmagasabb szintjén.