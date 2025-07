„Ez elég extrém” – Verstappen furcsának találta Piastri büntetését

Noha Max Verstappen merész, kis leszorítóerős szárnyválasztása pole pozíciót jelentett a szombati időmérőn Silverstone-ban, a vasárnapi versenyen uralkodó, folyamatosan változó körülmények egyáltalán nem játszottak a kezére. A négyszeres bajnok már a nyolcadik körben elvesztette a vezetést Oscar Piastrival szemben, szemlátomást küszködött az autóval a vizes pályán, majd az egyik biztonsági autós szakasz utáni újraindításnál majdnem el is dobta a Red Bullt a hirtelen fékező vb-éllovas mögött.

A holland ezt követően a tizedik helyről volt kénytelen visszakapaszkodni, és noha eléggé megszenvedett a pozíciószerzéssel, a végén, a felszáradó pályán valamivel jobb tempót mutatott, és végül ötödikként szelte át a célvonalat, miközben a McLaren újabb kettős sikert ünnepelhetett. Verstappen lemaradása így még tovább nőtt, és a szezon felénél már 69 ponttal marad el az egyéni vb-összetett továbbra is vezető Piastritól.

„Nem volt könnyű. A tempónk egyszerűen nem volt jó már a rajttól kezdődően. Valamikor alulkormányzott, valamikor túlkormányzott volt az autó, és nagyon erősen kellett fognom a kormányt, máskülönben többször is rosszul alakulhatott volna – szemléltette, majd arra a kérdésre is választ adott, hogy a megforgásában szerepet játszott-e a Piastrival történt incidens. – Nem hiszem. Csak ráléptem a gázra, de a kocsit már előtte is elég nehéz volt vezetni. Megpróbáltam elkapni a ritmust, és egyszerűen megcsúsztam a hideg gumikon.”

„A rontásom kissé megnehezített mindent, de amikor hátul voltam, akkor sem volt meg igazán a tempóm ahhoz, hogy előrébb kapaszkodjak, ami kicsit aggasztó volt. De higgadtak maradtunk, és a lehető legtovább elnyújtottuk az etapomat a köztes esőgumin, ami jó döntésnek bizonyult, és végül ötödik lettem. Visszatekintve, ez volt a lehető legjobb, amit elérhettünk azután, hogy mi minden történt a versenyen.”

Az időjárás-előrejelzések alapján eleinte úgy tűnt, hogy teljesen másfajta vasárnap vár a mezőnyre. „Az éjszaka folyamán sokat változott az előrejelzés. Egészen szombatig úgy tűnt, hogy jobb lesz az idő. Azt jósolták, hogy reggel esni fog, aztán rendben lesz. Viszont az éjjel ez megváltozott, és jóval hevesebb esőzéseket mutatott. Az ilyesmi megtörténhet.”

Verstappen már több fantasztikus versenyzést mutatott be esős körülmények között, ám erre most szerinte esélye sem volt. „Ezzel a szárnnyal nem. Sajnos ez így megy.”

A holland versenyző nem teljesen értett egyet Piastri büntetésével, furcsának találta, hogy hirtelen szabálytalannak minősítették vetélytársa megmozdulását, hiszen nem a mostani volt az első, amikor ilyen helyzetben találta magát. „Az a helyzet, hogy már nemegyszer előfordult velem ilyesmi. Az imént hallottam, hogy 10 másodperces időbüntetést kapott ezért. Ez elég extrém, de nem én hozom a szabályokat. Egyszerűen furcsának találom, hogy hirtelen… Oscar az első, aki 10 másodpercet kapott érte.”