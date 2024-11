Svédország a szlovákok legyőzésével jutott vissza a B-ligába

C-LIGA

Azerbajdzsán gyakorlatilag végigtámadta Gabalában a mérkőzést, ám hiába a 64 százalékos birtoklás, a 16 kapura lövés, az észtek kapusa, Karl Hein több bravúrt is bemutatott, így nem született gól. Az azeriek, bár megszerezték első pontjukat, már nem mozdulhatnak el a csoport utolsó helyéről, mivel a 3–1-es idegenbeli vereség miatt az egymás elleni eredmény nem nekik kedvez. A C-liga négy csoportutolsója közül a két legrosszabb mutatójú kiesik, és a bennmaradáshoz kedden nyernie kellene Azerbajdzsánnak Svédországban. 0–0

A Sportingban brillírozó, magyar származású Viktor Gyökeres már a 3. percben betalált – ziccerben 14 méterről a jobb alsó sarokba gurított. Svédország bő negyedórán át vezetett, ekkor Dávid Hancko 13 méterről a jobb alsóba lőtt. A hazaiaknak több lehetőségük is volt, hogy ismét előnybe kerüljenek, de ez csak a szünet után sikerült: bal oldali támadás végén Alexander Isak cselezte be magát az öt és felesig, majd a kapuba bombázott. A folytatásban is közelebb állt a gólhoz a vendéglátó, a hajrában pedig emberelőnybe került Milan Skriniar második sárga lapja után, végül pedig megőrizte előnyét. Sikerükkel a svédek visszajutottak a B-ligába, Szlovákiának pedig a második helye vált biztossá, vagyis készülhet majd az osztályozóra. 2–1

A legalsó divízióban egy mérkőzést rendeztek szombaton, bár Andorra keveset birtokolta a labdát, nagyon közel állt hozzá, hogy megszerezze az első pontját. Azonban a ráadásban Virgiliu Postolachi győztes gólt lőtt, ezzel Moldova nemcsak a meccset, hanem a csoportot is megnyerte (így fel is jutott a C-ligába), mivel Máltával szemben jobb az egymás elleni eredménye. 0–1

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

1. CSOPORT

Azerbajdzsán–Észtország 0–0

Svédország–Szlovákia 2–1 (Gyökeres 3., Isak 48., ill. Hancko 19.)

Kiállítva: Skriniar (90., Szlovákia)

C1-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Svédország 5 4 1 – 13–4 +9 13 2. Szlovákia 5 3 1 1 9–5 +4 10 3. Észtország 5 1 1 3 3–8 –5 4 4. Azerbajdzsán 5 – 1 4 3–11 –8 1

2. CSOPORT

Andorra–Moldova 0–1 (Postolachi 90+2.)