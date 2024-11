Az osztályozó elérésétől sem lett közkedvelt Szerhij Rebrov

Pénteken sorsolják Magyarország ellenfelét a márciusi Nemzetek Ligája-osztályozóra. Mint ismert, a B-ligában második helyen végzett csoportjában Ukrajna, Görögország, Ausztria és Törökország, így nekik nyílik lehetőségük a feljutásért játszani az A-liga harmadik helyezettjeivel. Bár a Csehország, Ukrajna, Grúzia, Albánia négyes versenyfutása annyira kiélezetten alakult, hogy az utolsó fordulóban szinte bármi megtörténhetett, így is meglepetés, hogy Ukrajna a negyedikről felugrott a második helyre. Albánia pórul járt, a mérkőzés előtt az első helyre is volt esélye, ám tíz perc alatt kétgólos hátrányba került hazai pályán, s mivel csak szépítésre volt képes (1–2), a C-ligában folytatja. Az ukrán sportsajtóban sokat szidalmazott szakvezetőség a legjobbkor rakta össze a csapatot, a kitűnő kezdés nemcsak a szégyenteljes osztályváltástól mentette meg az ukránokat, hanem az A-ligás szereplést is kilátásba helyezte.

A kritikák persze a pozitív kicsengéssel sem szűntek meg, a sport.ua a közösségi médiából szedett össze kommenteket, s bár a szurkolók többsége örül az osztályozó kiharcolásának, egy-két hozzászólás Szerhij Rebrov szövetségi kapitány menesztését követeli. A portál mégis az elenyésző negatív visszajelzésből kreált címet az anyagnak („Ideje kirúgni Rebrovot”), és újságírója, Valerij Vaszilenko rendkívül erős hangnemet üt meg a korábban Magyarországon is dolgozó szakemberrel szemben.

„Ha bejutnánk az Európa-bajnokság döntőjébe, akkor sem dicsérne minket senki – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szerhij Rebrov, noha vezetésével az Eb-n kiesett a csoportból Ukrajna. – A legfontosabb, hogy győztünk, mert nehéz két-három naponta játszani. Látom a játékosok állapotát, a regenerációs munkát, aggasztó állapotban vannak a Dinamo Kijevből és a Sahtar Doneckből érkezők. Nem csak a bajnokság miatt történik ez, hiszen a nemzetközi mérkőzéseikre is messze el kell utazniuk. Hálás vagyok nekik, hogy a válogatottban is pályára lépnek és mindent kiadnak magukból. Két rendkívül eltérő félidőt láthattunk, de ez nem lényeges. A kezdő sípszó után hamar gólokat szereztünk, a csapat ettől megnyugodott. Nem kértük tőlük, hogy dőljenek hátra, egyszerűen a második félidőben az igazi albán csapat jött ki, amely letámadott és nagy iramban futballozott. A Grúzia elleni meccshez hasonlóan sok labdát veszítettünk el.”

Az Albánia elleni volt a tizedik győzelme az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként Szerhij Rebrovnak. A 2023. júniusi kinevezése óta 22 találkozón vezette a nemzeti csapatot (a tíz győzelem mellett hétszer játszott döntetlent, és ötször kapott ki), 2024-ben pedig 11 tétmeccsen a mérleg öt győzelem, három döntetlen és három vereség.

A B1-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L-K Gk P 1. Csehország 6 3 2 1 9–8 +1 11 2. Ukrajna 6 2 2 2 8–8 0 8 3. Grúzia 6 2 1 3 7–6 +1 7 4. Albánia 6 2 1 3 4–6 –2 7

Szeptember 7.

Grúzia–Csehország 4–1

Ukrajna–Albánia 1–2

Szeptember 10.

Albánia–Grúzia 0–1

Csehország–Ukrajna 3–2

Október 11.

Ukrajna–Grúzia 1–0

Csehország–Albánia 2–0

Október 14.

Grúzia–Albánia 0–1

Ukrajna–Csehország 1–1

November 16.

Grúzia–Ukrajna 1–1

Albánia–Csehország 0–0

November 19.

Csehország–Grúzia 2–1

Albánia–Ukrajna 1–2

Örülnek az osztrákok, tétmeccset játszhatnak márciusban

Norvégia mögött a második helyen végzett B-ligás csoportjában az osztrák válogatott, amely így márciusban osztályozón csikarhatja ki az A-ligába jutást. Pénteken kiderül, hogy ki ellen.

Tizennégy mérkőzésen nyolc győzelem, három-három döntetlen és vereség, 32 szerzett, 14 kapott gól − ez az osztrák válogatott 2024-es mérlege, s gyorsan tegyük hozzá, hogy a nyári németországi Európa-bajnokságon a kevés szórakoztató futballt játszó csapat egyike volt. Ralf Rangnick szövetségi kapitány együttese a csoportkörben Lengyelországot és Hollandiát is megverte (a franciáktól 1−0-ra kapott ki, öngóllal), első helyezettként jutott a nyolcaddöntőbe, amelyben aztán parádés mérkőzésen 2−1-re kikapott Törökországtól.

A Nemzetek Ligájában a csoportkör utolsó játéknapjáig versenyben volt a biztos feljutást érő első hely megszerzéséért, de miután odahaza nem bírt Szlovéniával (1−1), Norvégia pedig kivégezte Kazahsztánt (5−0), az északiak jutottak az A-ligába. Az osztrákoknak maradt így a második hely, várják az osztályozó pénteki sorsolását, no meg az ellenfelet, amely a magyar válogatott is lehet. Hogy csalódás-e nekik a második hely?

Ralf Rangnick szavaiból kiderül, hogy a legkevésbé sem. „Ez most így alakult, másodikok lettünk, jöhet az osztályozó. Még örülünk is neki, mert végre lesz valami tét, és nem kell a tavaszra két meccset lekötnünk furcsa ellenfelekkel” − idézte a 66 esztendős német szakvezető szavait az orf.at.

Figyelemre méltó, egyúttal intő jel az ellenfelek számára, hogy a 2024-es osztrák góltermést 14 labdarúgó hozta össze (nem számítva a holland Donyell Malen öngólját az Eb-n), s a húzóemberek mind hozták a tőlük elvárható szintet, Christoph Baumgartner (RB Leipzig) hét, Michael Gregoritsch (Freiburg) hat, Marcel Sabitzer (Dortmund) és Marko Arnautovic (Internazionale) három-három gólt ért el. K. J.

Vincenzo Montella széke is meginoghat Törökországban a montenegrói blama után

A csoportgyőzelem elbukása után rengeteg kritika zúdul a törökök olasz szövetségi kapitányára, az elbocsátása is felvetődhet. Nehéz napirendre térni a török válogatott Montenegróban elszenvedett veresége fölött. Vincenzo Montella szövetségi kapitány játékosai öt fordulót követően veretlenül vezették a B-liga 4. csoportját, az utolsó mérkőzésen azonban az addig pont nélkül álló, összesen egy gólt szerző Montenegró otthonában 3–1-re alulmaradtak. Mivel a csoport másik mérkőzésén Wales 4–1-re legyőzte Izlandot, a török vereség a csoportgyőzelem és az automatikus A-ligás feljutás elbukását jelentette, a csapat osztályozóra kényszerül az A-liga valamely második helyezettjével. A várakozáson aluli szereplés hatalmas indulatokat gerjesztett Törökországban, a már visszavonult 69-szeres válogatott csatár, Nihat Kahveci sem tudta türtőztetni magát.

„Ez a legrosszabb forgatókönyv, ami történhetett – nyilatkozta Nihat Kahveci a Kontraspor YouTube csatornáján. – A pálya borzasztó állapotban volt, az eső zuhogott, de ez a montenegrói futballistákat ugyanúgy érintette, és ők mégis három gólt szereztek! A török válogatott D-ligás futballt játszott, és tökéletesen megmutatta, hogy nincsen helye az A-ligában. Jobb, ha az osztályozóból sem jut tovább, mégis mihez kezdene a legmagasabb szinten Franciaország vagy Németország ellen? Sosem voltam még ilyen mérges életemben. Az egész eddigi Nemzetek Ligája-szereplés mehet a szemétbe emiatt a kilencven perc miatt. A csapat elképzelés nélkül, tragikusan futballozott, mintha Vincenzo Montella semmit sem készült volna a mérkőzésre. Ha a szövetség most kirúgná, egyáltalán nem lepődnék meg. Abszolút megérdemelné, és egy szót sem tudnék szólni az érdekében...” N. ZS.

Vb-részvételről álmodnak a görögök

Vereséggel zárta az NL-sorozatot a görög válogatott, de jó esélye van arra, hogy története során először feljusson az A-ligába.

Idegenben győzte le Angliát, és egyetlen vereséggel végzett csoportja második helyén a görög válogatott – nem lesz sétagalopp, ha a magyar válogatottnak ellene kell játszania márciusban az A-ligában maradásért. Bárki is lesz a görögök riválisa, jó esély van rá, hogy a párharcban lehetőséget kap Hrisztosz Muzakitisz, az Olympiakosz 17 éves középpályása. A fiatal játékos a Finnországban 2–0-ra megnyert mérkőzés hajrájában állt be csereként, de így is örökre emlékezetes marad neki a találkozó: 17 évesen, 10 hónaposan és 23 naposan ő lett a görög válogatott történetének legfiatalabb, tétmérkőzésen pályára lépő játékosa.

Ifjú kora ellenére a legutóbbi három Európa-liga-mérkőzésen kezdő volt az Olympiakoszban, és a hírek szerint szép jövő áll előtte. A példaképe Luka Modric – idővel kiderül, sikerül-e hasonlóan nagy karriert befutnia, mint az aranylabdás horvát középpályásnak.

Görögország mindenesetre felemás évet zár. Tétmérkőzésen 2024-ben csak Angliától (0–3) szenvedett vereséget, viszont lemaradt az Európa-bajnokságról, miután a pótselejtezőben Grúzia tizenegyesekkel felülmúlta. A válogatott legutóbb 2014-ben járt nagy világversenyen, és a görög lapok szerint most kimondottan bizakodók a szurkolók, reménykednek benne, hogy a csapat ott lesz a 2026-os világbajnokságon. Meg persze abban, hogy története során először a Nemzetek Ligájában feljut az A-ligába. S. Á.



PLAYOFF

AZ A-LIGÁÉRT

RÉSZTVEVŐK

Az A-ligában maradásért (az A-liga csoportharmadikjai)

Belgium, MAGYARORSZÁG, Skócia, Szerbia

Az A-ligába jutásért (a B-liga csoportmásodikjai)

Ausztria, Görögország, Törökország, Ukrajna

SORSOLÁS: november 22., péntek, Nyon (az A-ligások B-ligás ellenfelet kapnak)

PROGRAM. 1. mérkőzések: 2025. március 20. 2. mérkőzések: 2025. március 23.