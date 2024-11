A portugálok elleni döntetlennel továbbjutottak a horvátok is

A csodálatos spliti Poljud Stadionban fogadta a 2018-as vb-ezüstérmes, 2022-es vb-bronzérmes Horvátország a 2016-os Európa-bajnok Portugáliát. Az elmúlt évtized legsikeresebb európai csapatai közé tartozó két együttes összecsapásától a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában viszonylag kevés izgalmat lehetett várni, hiszen a portugálok már biztos csoportelsők voltak ettől a meccstől függetlenül (az immár 910 hivatalos gólnál tartó Cristiano Ronaldo nem is volt a keretben), a horvátok pedig csak vereség, továbbá a másik pályán skót győzelem esetén kerülhettek bajba.

De fél óra játék után bizony kezdhettek nyugtalankodni a horvátok, mert ők hátrányba kerültek Joao Félix góljával (Livakovic kapus lába között gurított ballal a kapuba), a skótok pedig vezettek Lengyelországban. Ez az állás ugyan több szerzett góljuk miatt még mindig a horvátoknak volt kedvezőbb, de újabb portugál vagy skót gól a vesztüket jelenthette volna.

A második félidőben aztán Luka Modricék segítségére siettek Robert Lewandowskiék – egy el Clásicón például ez viszonylag ritkán fordul elő… Kamil Piatkowski talált be a skótok kapujába Varsóban, aztán pedig önmagukon is segítettek a horvátok: Josko Gvardiol előbb szerzett egy lesgólt, majd a 65. percben már egy érvényeset is. A 78. percben pedig Ante Budimir a lécet találta el, majd sorra jöttek az újabb horvát gólszerzési lehetőségek.

Így az 1–1-es döntetlen bőven elég volt déli szomszédunknak a csoport második helyéhez, még úgy is, hogy Varsóban a ráadás perceiben szerzett találattal a skótok megverték, egyben kiejtették a lengyeleket, ők maguk pedig kiharcolták a playoff lehetőségét.

NEMZETEK LIGÁJA

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-LIGA

1. csoport

Horvátország–Portugália 1–1 (0–1)

Split, Poljud Stadion, 33 500 néző. Vezette: Massa (olasz)

Horvátország: Livakovic – Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol – Perisic (Sucic, 58.), Modric (Moro, 78.), Kovacic (Mario Pasalic, a szünetben), Borna Sosa (Jakic, a szünetben) – Kramaric, Matanovic (Budimir, 63.), Baturina. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Portugália: José Sá – N. Semedo, Veiga, Tomás Araújo (Djaló, 63.) – Joao Cancelo, Vitinha, Joao Neves, Otávio (Conceicao, 71.), Nuno Mendes – Joao Félix, Rafael Leao (Fábio Silva, 71.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Gvardiol (65.), ill. Joao Félix (33.)

A csoport másik mérkőzésén

Lengyelország–Skócia 1–2 (Piatkowski 59., ill. McGinn 3., Robertson 90+3.)