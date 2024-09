Szavazzon, ki nyerje meg idén a megújuló Aranylabdát!

Megújul az Aranylabda-gála. Azt már tudni lehetett, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) együttműködési megállapodást kötött a France Footballt és a L’Équipe-et is tulajdonló Groupe Amauryval, így az idén már közösen rendezik meg a gálát. A brand jogai ugyanakkor a franciáknál maradnak, így továbbra is ők felelnek a szavazásért.

Magyarországról immár 12 éve a Nemzeti Sport képviselője szavaz, aki ezúttal főszerkesztőnk, Szöllősi György. Döntésének meghozatala előtt kíváncsi olvasóink véleményére is, ezért cikkünk alján több kategóriában szavazást indítunk.

Mivel a hagyományos monacói UEFA-gála „beolvadt" az Aranylabda-gálába az év játékosainak és edzőinek elismerésével együtt, változás az előző évekhez képest, hogy a meglévő nyolc díj mellett mostantól további kettőt osztanak ki, az év legjobb férfi és női edzőjét is megválasztják. A szokásos további nyolc kategória pedig a következő: a férfi és női Aranylabda, az év férfi és női csapata, Jasin-díj (legjobb kapus), Kopa-díj (legjobb 21 éven aluli fiatal), Gerd Müller-díj (legjobb támadó), valamint Sócrates-díj (humanitárius munka, jótékonyság).

A jelöltek listáját már nyilvánosságra hozták a szervezők (a listát egy futballszakértőkből álló szervezet készítette el, a legtöbben a France Football és a L’Équipe szerkesztőségéhez tartoznak, de a 2000-ben aranylabdás Luís Figo is ott volt a döntnökök között). A szavazás pedig szeptember 4-én 21 órakor elkezdődött, és 30-án 12 óráig tart, a zsűritagoknak pedig az augusztustól augusztusig tartó időszakot kell figyelembe venniük, beleértve a nemzetközi tornákat is. A most értékelendő időszakban a nemzetközi kupaszereplés (különösen a Bajnokok Ligája) mellett természetesen az idei Európa-bajnokságon és Copa Américán nyújtott teljesítmény is sokat számít.

S hogy kik szavaznak?

Az Aranylabdát szakújságírókból álló nemzetközi zsűri ítéli oda országonként egy-egy képviselővel, mégpedig a férfiaknál a legfrissebb FIFA-világranglista első száz helyéről, a nőknél pedig az első ötvenéről. A férfi Aranylabda esetében minden szavazó kiválaszt tíz játékost a harmincas listáról, akik sorrendben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak. Pontegyenlőség esetén az a játékos kerül előbbre, akit többen tettek az első helyre. Ha ez is döntetlen, a második helyek számát vizsgálják, és így tovább. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az Aranylabdát három fő kritérium alapján ítélik oda: egyéni teljesítmény és lenyűgöző megmozdulások, csapatteljesítmény és megnyert címek, valamint sportszerűség. A szervezők kiemelik, az Aranylabda a legrangosabb egyéni díj, ez a kiválóság, a tehetség és a sportszerűség legmagasabb szintű elismerése.

A szavazásra jogosult újságíróknak fontos kritériumoknak kell megfelelniük, többek között egy úgynevezett magatartási kódexben leírtaknak is, és bármikor felkérhetik őket arra, hogy indokolják meg döntésüket, továbbá a szavazatok nyilvánosságra hozásáig titokban kell tartaniuk voksaikat.

A Jasin-díj esetében a szavazóknak három jelöltet kell kiválasztani a tízes listáról, és 5, 3, valamint 1 pontot oszthatnak szét, az edzők között kettőt választhatnak, s 2, illetve 1 pontot adhatnak, ami pedig a csapatokat illeti, csupán egyet-egyet választhatnak ki.

Az Aranylabda-gála október 28-án lesz a párizsi Théatre du Chatelet-ben, a rangos elismerést 68. alkalommal ítélik oda. Klubszinten a Real Madrid Bajnokok Ligáját, bajnoki címet, spanyol és európai Szuperkupát is nyert, a sikerek elérésében kiemelkedő szerepet játszott a brazil Vinícius Júnior, de például madridi csapattársa, Daniel Carvajal Eb-t nyert Spanyolországgal. Érdekesség, hogy a harmincas listán nem szerepel a nyolcszoros (és tavaly is) győztes Lionel Messi, valamint az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo sem.