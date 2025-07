Világi Oszkár: Még van esélyünk megőrizni a pozíciónkat

Lapunk többször megírta, hogy az UEFA illetékes testülete a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályok alapján döntött arról, hogy az ETO FC Győr indulhat a Konferencialiga selejtezőjében, a Dunaszerdahely pedig nem. A csallóközi klub ezt követően közölte, a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul az ügyben.

A szerdai DAC–Topolya (1–1) felkészülési találkozó után Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa nyilatkozott a szlovák televíziónak.

„A probléma több szinten mozog. Biztosak voltunk benne, hogy meg tudjuk győzni az UEFA illetékes bizottságát. Személyesen vettünk részt a tárgyaláson és a meghallgatáson, hittünk benne, hogy a garanciáink elegendőek lesznek az UEFA számára. A több klub tulajdonlása az európai futballban nem számít rendkívülinek. A probléma összetett, ezért úgy gondolom, hogy még van esélyünk megőrizni a pozíciónkat” – kezdte a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa.

„Várjuk a CAS ítéletét, feltételezem, hogy július 17-ig megszületik a döntés, és hogy az UEFA a DAC számára kedvezőtlen eredmény esetén engedélyezi másik szlovák csapat indulását, így négy csapattal maradhatunk az európai kupasorozatban. Másfelől el kell mondani, hogy a DAC sokat tett Szlovákia koefficienséért. Több mint 8.000 pontot szereztünk. Ez azt jelenti, hogy a Slovan után a Nagyszombattal együtt mi voltunk a legsikeresebb csapat, amely az elmúlt nyolc évben pontokat gyűjtött Szlovákiának.”

Amint hétfőn megjelent az UEFA határozata, a szlovák közvélemény és sajtó szinte támadáscunamit zúdított a dunaszerdahelyi klubra. Többen nemzetiségi ügyet is próbálnak kreálni az egészből.

„Úgy gondolom, hogy a káröröm és a DAC elleni támadások ezekben a nehéz időkben nagyon szerencsétlenek és igazságtalanok. Mindenki hibázik, főleg azok, akik dolgoznak. Azok, akik nem dolgoznak, természetesen kevesebb hibát követnek el. Egy kicsit zavar az a káröröm, hogy vannak emberek, akik csak arra várnak, mikor történik valami rossz, és akkor megszólalnak – folytatta Világi Oszkár. – Sajnálom, hogy az újságírók között is vannak olyanok, akik a DAC-ról nem tudnak jót írni. És természetesen zavar az is, hogy az egész újra a magyar kérdés szintjére süllyedt. Szóval minden rossz, ami a futball körül van, most újra felszínre került. Ez szomorú, de ilyen időket élünk. Úgy gondolom, hogy a DAC fontos része a szlovák Niké Ligának. Sokat tettünk azért, hogy az utóbbi tíz évben Szlovákiában emelkedjen a futball színvonala. Aki tájékozott a fociban, az látja a pozitív változásokat, amelyeknek a Dunaszerdahely is a része.”