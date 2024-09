Itt a hollandok bő Nemzetek Ligája-kerete a mieink ellen!

A holland válogatott szeptemberben két hazai mérkőzéssel kezdett a Nemzetek Ligájában, októberben pedig két idegenbelivel folytatja: előbb hazai pályán 5–2-re legyőzték a bosnyákokat, majd 2–2-t játszottak a mieinket 5–0-ra elpáholó németek ellen. Ilyen nyitány után októberben jön számukra elsőként az utazás Budapestre, majd 11-én a mérkőzés a Puskás Arénában Marco Rossi válogatottja ellen, három nappal később, már Németország vendégeként szerepelnek Münchenben.

Alig tíz nappal az előző NL-forduló végét követően Ronald Koeman szövetségi kapitány máris kihirdette a holland válogatott következő két NL-találkozójára készülő bő, 26 fős keretét. Túl sok meglepetés nincs benne, a keretben nagyjából azok szerepelnek, akiknek a neve már az előző névsorolvasáskor is elhangzott. Vagyis továbbra is hiányzik a nyár végén a brazil Corinthiansba igazolt Memphis Depay, továbbá az arab ligába szerződött Steven Bergwijn, míg Nathan Aké és Mats Wieffer sérülés miatt nem kapott ezúttal meghívót.

A kapitányi döntés miatt kimaradó kettős esetében Berwijn távolmaradása nem is olyan meglepő, hiszen a kapitány korábban már kijelentette, amíg a szélső a Közel-Keleten játszik, ne számítson meghívóra. Tulajdonképpen Depay esetében sem számíthattunk másra, annak ellenére sem, hogy Koeman korábban kijelentette, a Corinthiansból is van visszaút a 30 éves támadó számára a válogatottba, ha megfelelő lesz az erőnléte – ám Depay combsérülése miatt egyelőre még nem mutatkozhatott be a Sao Pauló-i csapatban.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax), Jean Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Jurrien Timber (Arsenal – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország)

Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV)

Támadók: Brian Brobbey (AFC Ajax), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), Wout Weghorst (AFC Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman