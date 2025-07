Vasárnapi sportműsor: rajtol az NB II, döntő a női Eb-n

JÚLIUS 27., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

1. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SE – élőben az NSO-n!

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Putnok FC

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Tarpa SC

17.30: Debreceni EAC–Kisvárda Master Good II

17.30: Gödöllői SK–Debreceni VSC II

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Eger SE

17.30: Facultas-Tiszafüredi VSE–Füzesabony SC

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II

17.30: Balatonfüredi FC–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Bicskei TC–Újpest FC II

17.30: Dorogi FC–Budaörs

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Ikoba Beton Zsámbék

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Komárom VSE

17.30: VSC 2015 Veszprém–Szombathelyi Haladás

19.00: Gyirmót FC Győr–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Meton-FC Dabas SE

16.00: Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Vasas FC II

17.30: BKV Előre–Csepel SC

17.30: ESMTK–Monor SE

17.30: Gyulai Termál FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Tiszaföldvár SE

17.30: III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre II

17.30: Martfűi LSE–Dunaharaszti MTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–MTK Budapest II

17.30: Greenplan Balatonlelle SE–FC Nagykanizsa

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC

17.30: Majosi SE–Dombóvári FC

17.30: Szekszárdi UFC–Érdi VSE

18.00: Dunaújváros FC–Pénzügyőr SE

18.00: Pécsi MFC–Paksi FC II

19.00: BFC Siófok–Iváncsa KSE

SKÓT LIGAKUPA

16.00: St. Mirren–Ayr (Tv: Match4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

13.30: Arsenal–Newcastle United, Szingapúr (Tv: Match4)

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

DÖNTŐ

18.00: Anglia–Spanyolország, Bázel (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

ÚSZÁS

4.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 200 m vegyes

férfi 400 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)

női 100 m pillangó

férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián)

női 400 m gyors (Fábián Bettina)

férfi 100 m mell

női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

13.00: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 14.00-tól M4 Sport+)

férfi 400 m gyors DÖNTŐ

női 100 m pillangó középdöntő

férfi 50 m pillangó középdöntő

női 400 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m mell középdöntő

női 200 m vegyes középdöntő

női 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

férfi 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

Kedd, 4.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 100 m hát (Komoróczy Lora)

férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kós Hubert)

női 100 m mell (Fángli Henrietta)

férfi 200 m gyors (Holló Balázs)

női 1500 m gyors (Jackl Vivien, Mihályvári Farkas Viktória)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

10.30: F4 CEZ, 2. futam, Most (Tv: Sport2)

12.30: TCR Eastern Europe, 2. futam, Most (Tv: Sport2)

15.15: F4 CEZ, 3. futam, Most (Tv: Sport2)

17.50: Formula–E, London, 2. futam (Tv: Eurosport2)

20.00: NASCAR Cup Series, Indianapolis (Tv: Arena4)

21.00: IndyCar, Laguna Seca, futam (Tv: Match4)

CSELGÁNCS

11.00: Grand Slam-verseny, 3. nap, Ulánbátor, bronzmérkőzések és döntők (Tv: Sport1)

DARTS

World Matchplay, Blackpool

14.00: nők, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

21.00: férfiak, döntő (Tv: Sport1)

Luke Littler (angol)–James Wade (angol)

EGYETEMI SPORT

7.55: nyári egyetemi világjátékok, Rajna-Ruhr-régió (Tv: Eurosport2)

Benne: atlétika, evezés

FORMULA–1

BELGA NAGYDÍJ, SPA-FRANCORCHAMPS

8.25: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

9.55: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

11.30: Porsche-szuperkupa, futam (Tv: Eurosport1)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

19.00: 3M Open, Minneapolis, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

15.45: 21. (utolsó) szakasz, Mantes-la-Ville–Párizs, Champs-Elysées, 132.3 km (Tv: Eurosport1)

NŐI TOUR DE FRANCE

13.00: 2. szakasz, Brest–Quimper, 110.4 km (Tv: Eurosport1)

HEGYIKERÉKPÁR

14.20: Európa-bajnokság, nők (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

WNBA

19.00: Connecticut Sun–Golden State Valkyries (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Fogathajtó világkupa-forduló, Szilvásvárad

10.00: akadályhajtás

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKI FUTAM

BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

10.45: SBK, superpole race (Tv: Arena4)

12.15: WCR, 2. verseny (Tv: Arena4)

13.30: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

15.00: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

9.00: női váltó, körvívás

12.10: női váltó, döntő

15.00: férfi váltó, körvívás

18.10: férfi váltó, döntő

SPORTLÖVÉSZET

Puska, pisztoly és korong Európa-bajnokság, Chateauroux

8.00: puska összetett vegyes csapat

9.00: férfi futócél 10 m, 40 vegyes (Sike József, Tassi Tamás, Boros László, Déri Ágoston)

10.30: női sportpisztoly, 30 gyorslövészet (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Sike Renáta)

12.15: puska összetett vegyes csapat, döntő

17.30: női sportpisztoly, 30 gyorslövészet, döntő

TENISZ

ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, WASHINGTON

20.30: női egyes, döntő

23.00: férfi egyes, döntő (Tv: Match4)

ATP 1000-ES TORNA, TORONTO

17.00: 1. forduló

WTA 1000-ES TORNA, MONTREAL

17.00: 1. forduló

ÜLŐRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Győr

Nők, csoportkör

16.15: Magyarország–Ukrajna

VÍVÁS

Világbajnokság, Tbiliszi

7.00: férfi párbajtőr 64-es tábla, női kard 64-es tábla, női tőrcsapat a nyolcaddöntőig, férfi kardcsapat a nyolcaddöntőig

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Marosán György, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Szingapúrban megkezdődtek a vizes világbajnokság medencés versenyei. Katona László közvetíti a magyar érdekeltségű futamokat a helyszínről, közben interjúkat is hallhatnak

7.10: A szombati és vasárnapi sportesemények érdekességei

7.40: Helyzetjelentés a tbiliszi vívó-világbajnokságról – Kovács Erikát hívjuk a helyszínről

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika, hírek

8.40: A labdarúgó NB I szombati játéknapján történtekről beszélgetünk Bene Ferenccel

9.00: Szívós Márton korábbi világbajnok vízilabdázó érkezik a stúdióba, akivel a karrierjéről és a nemrégiben két ezüstéremmel záruló vízilabda-világbajnokságról beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Közvetítés a szingapúri vizes világbajnokság úszóelődöntőiről és -döntőiről. Kommentátor: Katona László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Jó András

15.00: Összefoglaló és interjúk a labdarúgó NB I szombati mérkőzéseiről

15.30: A Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a tbiliszi vívó-világbajnokság döntőiről. Kommentátor: Somogyi Zsófia. Riporter: Keszi Dóra

18.00: Közvetítés a Paks–ETO FC Győr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Virányi Zsolt. Szakértő: Wukovics László

19.00: Közvetítés a Vasas–Csákvár NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

20.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László

22.00: Visszatekintés a Formula–1 2018-as Magyar Nagydíjára

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel