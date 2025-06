Szoboszlai: Jó tanulópénz volt ez a két meccs az őszi vb-selejtezők előtt

„Mindkét mérkőzés jó tanulópénz volt a világbajnoki selejtezők előtt. Röviden így értékelném ezt a két találkozót. A fő tanulság az volt, hogy ma bebizonyosodott: teljesen mindegy, milyen csapat ellen játszunk, válogatott szinten nincs könnyű mérkőzés, még akkor sem, ha mi vagyunk a favoritok. Az azeriek is tudnak futballozni, bátran vállalkozni, és meg kellett találni erre a választ. Az első gól után a 85. percig erre jó reakciót adtunk, utána viszont leengedtünk, valószínű elfáradtunk, de a lényeg, hogy nyertünk. Azt nem is tudom, hogy mikor játszottunk utoljára négy védővel, de szerintem egész jól néztünk ki, labdával is szabad szerepet kaptunk a középpályán hárman, többen voltunk elöl. Jó volt, aztán majd kiderül, hogyan fogunk kezdeni ősszel” – értékelte a mérkőzést a győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik az M4 Sport kamerája előtt.

Szintén a mérkőzést közvetítő csatorna szólaltatta meg a válogatottban az azeriek ellen bemutatkozó kapust, Tóth Balázst, aki elárulta, a meccs előtt izgult, de a kezdésre ez már elmúlt.

„Büszkén énekeltem a Himnuszt a csapattal, boldog vagyok, hogy bemutatkozhattam a válogatottban. Kapott gól nélkül kellett volna hoznunk a mérkőzést, emiatt picit csalódott vagyok, sajnálom, hogy nem sikerült, de büszke vagyok, hogy pályára léphettem. Nem néztem még vissza a gólt, de úgy éreztem, hogy kezezett az ellenfél játékosa, úgyhogy lehet, hogy szabálytalan volt, de valójában meg kellett volna előznünk azt a szituációt. Túl könnyen engedtük őket fejelni, nem voltunk elég határozottak a párharcokban. Sajnos így alakult, de ebből is tudunk tanulni” – fogalmazott az újonc kapus.

Az NB I-ben az idény játékosának megválasztott Nagy Zsolt arról is beszélt, hogy működött a csapat új felállása, ugyanakkor elárulta, miért volt hiányérzete is.

„Kipróbáltunk egy másik felállást. Ha Kerkez Milos itt lett volna, akkor egy kicsit más szerepkör hárult volna rám. Jól bontottuk meg az ellenfél védelmét, sok helyzetet alakítottunk ki, és így szereztünk vezetést. A későbbiekben is jól működött a rendszer, csak a további gólok hiányoztak. Az utolsó tíz percet megnehezítettük magunknak, olvasnunk kellett volna az azeriek játékát, és meg kellett volna állítanunk a kontráikat. Ebből kell tanulnuk, de a legfontosabb, hogy győztünk, megérdemelten” – vélekedett Nagy az M4 Sporton a mérkőzés után.

Varga Barnabás öt nap híján pontosan egy évvel ezelőtt, a Svájc elleni Európa-bajnoki mérkőzésen volt legutóbb eredményes a válogatottban, így a válogatottban leghosszabb gól nélküli időszakát zárta le.

„Nyilván örülök, hogy sikerült újra betalálni. Főleg, hogy a mérkőzésen ilyen korán sikerült gólt szereznem. Szerettünk volna gyorsan vezetést is szerezni, bár rögtön utána jött is az egyenlítés. Egyébként készültünk arra, hogy fejjel nem lesz nehéz megverni az azerieket, több veszélyes beadásunk, fejesünk is volt. Ezek működtek, de azért a helyzeteinket nagyobb hatékonysággal kellett volna kihasználni. Ettől függetlenül ez a siker azért most mindenképpen jót tett a csapatnak. Ami a vébéselejtezőket illeti, azt gondolom, hogy minden esélyünk megvan azzal együtt is, hogy az utóbbi mérkőzések nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. Ez a győzelem adhat némi önbizalmat – még akkor is, ha nem túl erős ellenfelet győztünk le” – fogalmazott Varga Barnabás.