Yaakobishvili Áron triplázhat a Barcelonában  az UEFA Ifjúsági Liga megnyerésével

Nem csupán Yaakobishvili Áron pallérozódik külföldön jegyzett csapatban a tehetséges magyar fiatalok közül – hogy messzebbre ne menjünk, testvére, a 20 éves Yaakobishvili Antal is La Liga-csapatban nevelkedik, a Girona belső védőjeként a spanyol élvonalban, a Király-kupában és a Bajnokok Ligájában is játszott kezdőként, ám jellemzően a tartalékcsapatban veszik számításba. A Bundesliga-klubok közül többnél bontogatja szárnyát honfitársunk, a Wolfsburgban például Mándity Márkó, aki 17 éves kora ellenére az U19-es csapat meghatározó tagja támadó középpályásként. Az RB Leipzigben nevelkedik Kányai János (16), a kapus az U17-eseknél szerepel, míg a Bayer Leverkusennél Szép Márton (17) próbál betörni támadóként a felnőttfutballba. A Németországban szereplők közül Fenyő Noah tart a legelőrébb, a Frankfurt II 19 éves középpályása már a Bundesligában és az Európa-ligában is ült a padon, míg klubtársait, Lisztes Krisztiánt (19) és az amerikai színeket választó Harangi Aident (19) rendre a tartalékcsapatba nevezik. Olaszországban Galántai Tamás (19) a Torino játékosaként súlyos sérülése után visszatérésén dolgozik, ahogyan a Parma kötelékébe tartozó Roberto Ozzano (17) is műtét után lábadozik. A Premier League-csapatok közül a Liverpoolban pallérozódik Farkas Erik (15), aki nemrégiben az angol U16-os válogatottba kapott meghívást. A korosztályos szinten az albánokat erősítő Leon Myrtaj (17) a Tottenham második csapatában bizonyít, míg Martin Pejcsev (16) a West Ham U18-as együttesében és bolgár színekben szállítja középcsatárként a gólokat – ő már magyar korosztályos válogatottban is szerepelt. Az U19-es válogatottban szereplő Németh Hunort (18) a dán FC Köbenhavn egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, az osztrák U-válogatott Jánó Zétény (20) a Red Bull Salzburg kölcsönjátékosaként a Grazer AK-ban gyűjt értékes tapasztalatokat a felnőttfutballban, Kovács Bendegúz (18) az Ajax ifijében tesz fontos lépéseket, míg Ognjen Ugresicst (18), a Partizan szerb-magyar kettős állampolgárságú fiatalját a helyi sajtó szerint már a Manchester United figyeli.