Szoboszlai: Mondtam Kerkeznek, bárkinek odacsúszhat, csak nekem ne, mert a válogatottban mind a ketten kellünk

A transzferguru Fabrizio Romanónak köszönhetően nemrég a középpálya démonaként kezdtek el hivatkozni válogatottunk csapatkapitányára, erre hívta fel a figyelmet a Splíert Tv kommentátora, az interjút készítő Márkus Ádám is:

„Én is olvastam róla néhány cikket, hogy így nevezett engem. Tök őszintén, majd megkérdezem tőle, miért erre a névre gondolt, akkor talán rá tudok jönni” – mondta Szoboszlai Dominik, aki átlövésszámának növekedésére és egyre hatékonyabb góllövőformájára is reagált.

„Az előző évben inkább a csapattársaim kiszolgálására helyeztem a hangsúlyt, szóval kellett idő, de most már el kell kezdenem a saját dolgomat is csinálni, s úgy gondolom, az elmúlt időszakban minél többet próbálkoztam, annál sikeresebb voltam benne. A Southampton elleni, idénybeli első gólom fordulópont volt. Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is – fejtette ki, majd később a játéka összetettségét firtató kérdésre is válaszolt. – Alapból összetett egy középpályás játéka, főleg, ha a Liverpoolban játszol. Magad felé is kell, hogy elvárásaid legyenek, mert bent kell maradnod a csapatban, hiába pályáznak többen a helyedre. Minden mérkőzésen oda kell tennem magam, akár a letámadásról, akár a gólokról, gólpasszokról beszélünk. Úgy gondolom, az idény első felében inkább a presszingemmel és a futóteljesítményemmel tudtam kiemelkedni, de most kezdtek jönni a gólok is, meg olyan megoldások, amik eddig nem voltak. Volt egy fordulópont, s úgy gondolom, most jó úton haladok.”

„Nagyon jóban vagyunk, a pályán kívül is, úgyhogy próbálok rá odafigyelni, mert kis odafigyelést igényel szegény… – kezdte mosolyogva a Kerkez Milosról alkotott véleményét Szoboszlai – Nagyon rossz ellenfél, mondtam is neki, hogy bárkinek odacsúszhatsz, csak nekem ne, mert a válogatottban mind a ketten kellünk.”

Miután fotókat kapott kézhez, elmondta, mit gondol Liverpoolba szerződéséről, a korábbi csapattársról, Erling Haalandról, valamint azokról, akik öltözködése miatt kritizálják.

„Amikor aláírtam, még nem is realizáltam, hogy mi történt velem, hogy a világ egyik legjobb csapatába igazolhattam. Ez nagy dolog, számomra is. Úgy gondolom, hogy most kiegyensúlyozott vagyok futballistaként és a magánéletemben is, minden téren, úgyhogy úgy van minden, ahogyan nekem szimpatikus.”

„Tartjuk még a kapcsolatot Erling Haalanddal, de neki is más mindig a programja, most például hála istennek apuka lett. Szerintem a szögleteknél most is én fogom majd, ha mind a ketten játszunk, majd megkérdezem, milyen apukának lenni.”

„Azt nem értik szerintem néhányan, hogy mi nem mindig öltözhetünk fel úgy, ahogy akarunk. Vannak olyan napok, amikor ezek megadatnak, s kihasználhatjuk ezt, de azon kívül melegítőben vagyunk, utazunk, csapatszerelésben vagyunk.”

„Örülünk, hogy összejött. Az első meccs nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, viszont miután láttuk, hogy a Tottenham-játékosok úgy ünnepeltek, mintha megnyerték volna az egész kiírást, kicsit személyesre vettük a visszavágót” – mondta Szoboszlai a Tottenham elleni Angol Ligakupa-elődöntő második meccsén nyújtott fantasztikus teljesítménye kapcsán, majd a Premier League-cím közelségéről is szót ejtett. – Nem szeretek ezen gondolkodni, őszintén. De ez egy álom. Néha eszembe jut, milyen lenne, de nagyon sok van még hátra, nem szabad ezen gondolkodni.”

Válogatottunk kapitánya kitért arra is, hogyan élte meg a tavalyi évad második felét, amikor sokáig sérüléssel bajlódott: „Amikor tavaly visszajöttem egy sérülésből, a Chelsea ellen gólt szereztem, majd egyből újra megsérültem. Az elég nagy hullámvasút volt januártól egészen nyárig, mert a végén már annyi játéklehetőségem sem volt. Ráadásul őszintén, az idényem utolsó szakaszában már az Európa-bajnokságon járt az eszem, arra koncentráltam.”