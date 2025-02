Rossi is örülhet, jönnek a gólok: Sallai, Szoboszlai és Gazdag is betalált

A profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban szereplő magyar légiósok, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok közül múlt héten a felnőttválogatott őszi keretéből Gazdag Dániel, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik is gólt szerzett, sőt a Liverpool középpályása gólpasszt is adott, ahogy Bolla Bendegúz és Szűcs Kornél is, míg a tavalyi Eb-keretből Kleinheisler László is hosszú idő után gólpasszal jelentkezett aktuális csapatában.