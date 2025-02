Sallaiék csak nehezen tudták felülmúlni Mocsiékat a török bajnokságban

A bajnoki éllovas Galatasaray a forduló előtt 12. helyen álló Rizesporhoz látogatott. A hazaiaknál Mocsi Attila a kezdőben kapott helyett, a vendégeknél Sallai Roland a kispadon kezdett.

Az első félidőben a vendégek nem találták el a kaput, ellenben a Rizespor kilenc lövéssel is próbálkozott, a 39. percben Ali Sowe a kapufát is eltalálta, és Fernando Muslera is bemutatott néhány védést. A szünetben Eren Elmali és Sallai Roland is beállt, a magyar válogatott játékos Dries Mertenst váltotta. A 47. percben megszerezte a vezetést az isztambuli együttes, Frankowski ballal ívelt az ötösön belülre, ahol Victor Osimhen fejelt a rosszul kimozduló kapus mellett a bal kapufa mellé.

Amennyire a semmiből jött a vezető találat, ugyanúgy nem volt előzménye az egyenlítő gólnak sem. Egy pontatlan passzt követően a támadóharmadban jutott bedobáshoz a Rizespor. Az első félidőben is aktívan játszó Babajide David Akintola a jobb oldalon megverte emberét, az alapvonalról visszatett labdáját Ali Sowe senkitől nem zavartatva passzolta öt méterről a bal alsó sarokba.

Ezt követően egyre sürgősebb lett a Galatasaraynak, a Gabriel Sara és Osimhen is veszélyeztetett, de előbbi kísérlete elkerülte a kaput, a nigériai fejesénél Tarik Cetin hárított. A hajrában ismét villant Osimhen: a 26 éves csatár a csereként beálló Mario Lemina szögletét fejelte a kapuba. A ráadásban még átlövésből próbálkozott a Rizespor, az egyenlítés nem sikerült, a Galatasaray 2–1-es győzelmével hat pontra növelte előnyét a Fenerbahce ellen a tabella élén.

Sallai egy félidő alatt 23-szor ért labdába, kilencből hét párharcát megnyerte és egy kulcspasszt is kiosztott. Mocsi Attilát 92 percet kapott, ez idő alatt hat tisztázása, két labdaszerzése és két blokkolt lövése volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Rizespor–Galatasaray 1–2 (Sowe 54., ill. Osimhen 47., 86.)

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, a 92. percben lecserélték.

Galatasaray: Sallai Roland a szünetben állt be csereként.