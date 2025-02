Sallai ezúttal is betalált, de a Galata nem tudott csodát tenni az Alkmaar ellen

EURÓPA-LIGA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

GALATASARAY (török)–AZ ALKMAAR (holland) 2–2 (0–1)

Isztanbul, Ali Sami Yen Sportkomplexum, 52 650 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

GALATASARAY: Güvenc – D. Sánchez (Baltaci, a szünetben), Cuesta, Bardakci – Jelert, L. Torreira (Kutlu, 61.), Gabriel Sara (Yusuf Demir, 73.), Sallai – Mertens (Demirbay, a szünetben) – B. A. Yilmaz, Osimhen (Berat Lus, 80.). Vezetőedző: Okan Buruk

ALKMAAR: Owusu-Oduro – Maikuma, Goes, Penetra, Möller Wolfe (M. de Wit, 87.) – K. Belics (K. Smit, 61.), Mijnans (Buurmeester, 12.), P. Koopmeiners – Poku, Parrott (I. Sadiq, 87.), Lahdo (Kasius, a szünetben). Vezetőedző: Maarten Martens

Gólszerző: Osimhen (56.), Sallai (70.), ill. Maikuma (42.), Kasius (55.)

Továbbjutott: az AZ Alkmaar, 6–3-as összesítéssel

A török szurkolókon nem múlott. Hiába a Hollandiában 4–1-re elveszített első mérkőzés, a kis túlzással kilátástalan helyzet, a hazai drukkerek szokásukhoz híven zsúfolásig megtöltötték a több mint ötvenezer fő befogadására alkalmas Rams Stadiont. Arra lehetett számítani, hogy a mérkőzésnek Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban nekifutó Galatasaray elsöprő rohamokkal kezd, ehhez képest az első és a második próbálkozás is a hollandoké volt. Nehezen lendült bele a török csapat, és amikor a hazaiak a szünet előtt próbálták volna némileg felpörgetni a ritmust és több kockázatot vállalni, jött egy végzetes „AZ-döfés”! A mindössze 21 esztendős Ernest Poku sokadszor bolondította meg a Galata-védőket, elsöprő módon rohanta le az őt állva váró hátvédeket, a tizenhatoson belülre érve pedig hanyag mozdulattal passzolt az érkező Maikuma Seija elé, aki némi szerencsével lőtt a kapuba. A japán elől Gabriel Sara igyekezett menteni, de a labda végül az alkmaari játékos lábáról a hazai kapuba pattant.

A török szurkolók csendben ültek le a helyükre.

Innentől a Galatasaraynak négygólos hátrányt kellett volna ledolgoznia, a három sem volt kevés, ám ezzel a találattal gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került. És még csak azt sem lehet mondani, hogy az AZ érdemtelenül szerezte volna meg a vezetést, a hazaiaknál az első összecsapáshoz hasonlóan sok volt a technikai és koncentrációs hiba, ezen a szinten ez nem fér bele. A török sztárcsapat képtelen kapott gól nélkül lehozni mérkőzést a nemzetközi porondon, és most a támadásai sem voltak kellően hatékonyak. Amíg az Európa-liga alapszakaszában a Galatasaray volt a legaktívabban támadó együttes – a próbálkozások, lehetőségek és a várható gólok számában is –, az AZ elleni két összecsapáson impotensen futballt mutatott be. A szurkolók értetlenül állnak csapatuk teljesítménye előtt, de ismerve őket, talán még így is akadt köztük olyan, aki bízott a csodában.

Mindhiába.

A holland együttes a második félidőben magabiztosan játszott, és ha ez nem lett volna elég a törököknek, a fordulást követően szakadni kezdett a havas eső, a pályát itt-ott fehérré varázsolva. A cudar isztambuli időjárás sem segítette Sallai klubját. A szertárból előhozták a narancssárga labdát is a biztonság kedvéért, ám nem volt rá szükség, az újabb gólok is a fehérrel estek.

Miután az AZ megduplázta előnyét, a Galata is rákapcsolt, előbb Victor Osimhen révén szépített, majd Sallai Roland góljával egyenlített. A magyar válogatott támadója – akárcsak az első mérkőzésen – ismét bevette a holland kaput, ezúttal Baris Alper Yilmaz passza után, 15 méterről, laposan lőtt kapura, és bár a lövés nem volt a legjobban helyezve, a kapus nem tudta védeni. A törökök szakmai stábja a 17 éves Berat Lust is bevetette, akadt is még helyzete a Galatának, a kapufát azonban a hollandok találták el. A török szurkolók legfeljebb azzal vigasztalódhattak, hogy legalább nem vereséggel búcsúztak a nemzetközi porondtól.

Az Európa-liga sorsolását pénteken tartják, az AZ mindenképpen angol csapattal találkozik, a Manchester United vagy a Tottenham vár rá. 2–2

Az első mérkőzésen

AZ Alkmaar–Galatasaray 4–1 (Mijnans 12., Parrott 37. – 11-esből, Clasie 57., Möller Wolfe 66., ill. Sallai 20.)