Orbán büntetőt hozott össze, a Lipcse otthon mentett pontot a Heidenheim ellen

Két héttel ezelőtt a St. Pauli ellen idénybeli második piros lapját kapta Willi Orbán, így a Valentin-napon kihagyta az Augsburg elleni gól nélküli döntetlent, s a Heidenheim ellen vissza is tért a kezdőcsapatba – amelynek tagja volt Gulácsi Péter is, aki már 324 perce nem kapott gólt a vasárnap délutáni meccs kezdésének pillanatában.

Ez a szép sorozat aztán mindössze hat perc után véget is ért: egy felívelt szabadrúgás után a védelem röviden szabadított fel, Mathias Honsak pedig köszönte szépen, és 18 méterről kapásból bevágta a bal felső sarokba az elé pattanó labdát, Gulácsi mozdulni sem tudott a lövésre. Sőt, még véget sem ért az első negyedóra, a vendégek máris megduplázták előnyüket, amikor éppen a visszatérő Willi Orbán buktatta a tizenhatoson belül Marvin Pieringert, amiért sárga lapot kapott, a sértett pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt.

Nem működött a házigazdák játéka, hiába birtokolták ugyanis többet a labdát, igazán veszélyes gólhelyzetet nem tudtak kialakítani, így Marco Rose vezetőedző alig fél óra elteltével változtatásra szánta el magát és a szintén sárga lapos Christoph Baumgartner helyett Arthur Vermeerent küldte be, így átszervezve csapata játékát. Ennek eredményeként pedig még a szünet előtt összejött a szépítés a vendéglátóknak, amikor egy jobbról érkező beadás után a lekészített labdát Lois Openda lőtte 10 méterről a jobb alsóba.

A második félidő már sokkal inkább a lipcseiek elképzelései szerint alakult, a vendégek minden energiájukat az eredmény megőrzésére fordították, ám csupán a játékrész közepéig húzták, akkor pedig büntetőhöz jutott a Lipcse: Opendát vitte földre a tizenhatoson belül Tim Siersleben. A labda mögé Benjamin Sesko állt és nem is hibázott, ezzel egyenlített a támadó.

A hátralévő időben is jóval aktívabban és gólra törőbben játszottak ugyan Orbánék, Openda újabb büntetőt szeretett volna kiharcolni, Xavi Simons is nagy lehetőségekhez jutott, ám az eredmény már nem változott: sorozatban ötödik bajnokiján maradt ugyan veretlen az RB Leipzig, ám vélhetően Gulácsiék nem feltétlenül örülnek, hogy az ötből négy meccsük is döntetlennel zárult.

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

RB Leipzig–Heidenheim 2–2 (Openda 45+2., Sesko 64. ill. Honsak 6., Pieringer 13. – 11-esből)

KÉSŐBB

17.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

19.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Szombaton játszották:

Borussia Dortmund–Union Berlin 6–0 (Leite 25. – öngól, Guirassy 40., 75., 80., 83., Beier 89.)

Holstein Kiel–Bayer Leverkusen 0–2 (Schick 9., A. Adli 45.)

Mönchengladbach–Augsburg 0–3 (Claude-Maurice 55., 61., 70.)

Kiállítva: Omlin (28., Mönchengladbach)

Mainz–St. Pauli 2–0 (Li Dzse Szung 67., Nebel 90+5.)

Wolfsburg–Bochum 1–1 (Svanberg 81., ill. Masovics 50.)

Pénteken játszották

Freiburg–Werder Bremen 5–0 (Sildillia 15., Grifo 33., 57., Doan 76., 90+2.)