Szoboszlai és Szalah voltak a főszereplők, megverte a Liverpool a Manchester Cityt

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Manchester City–Liverpool 0–2 (0–2)

Manchester, Etihad Stadium, 55 000 néző. V: A. Taylor

MANCHESTER CITY: Ederson – R. Lewis, Khusanov, Aké (Dias, 77.), Gvardiol – De Bruyne (McAtee, 66.), Nico González (Kovacic, 78.) – Savinho, Foden, Doku – Marmus (Gündogan, 77.). Menedzser: Pep Guardiola

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (Quansah, 90+2.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Cimikasz, 74.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah (H. Elliott, 90+2.), Szoboszlai, Curtis Jones (Endo, 74.) – Luis Díaz (Gakpo, 79.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Szalah (14.), Szoboszlai (37.)

NAGY LEHETŐSÉGET KAPOTT a Liverpool, és élt is vele. Ebben pedig hatalmas szerepe volt Szoboszlai Dominiknak! Az üldözők közül az Arsenal és a Nottingham sem szerzett pontot a hétvégén, előbbi a West Ham Unitedtől kapott ki 1–0-ra szombaton, utóbbi vasárnap szenvedett 4–3-as vereséget a Newcastle vendégeként. Ez pedig azt jelentette, hogy ha Arne Slot csapata abban a tudatban léphetett pályára, hogy ha nyer vasárnap a Manchester City ellen, akkor még jobban ellép az üldözőktől, és tesz egy újabb lépést a hőn áhított bajnoki aranyérem felé. Ami azért is lenne örömteli, mert magyar futballista még soha nem nyert Premier League-et, most viszont Szoboszlai Dominik hétről hétre egyre közelebb kerül ehhez. Méghozzá kulcsemberként. A magyar válogatott középpályás természetesen ezúttal is ott volt a kezdőcsapatban, a túloldalon viszont barátja, a kapu előtt roppant veszélyes Erling Haaland a kispadra sem ülhetett le. A norvég csatár térdsérülés miatt a padról nézte végig a Real Madrid elleni szerdai BL-mérkőzést (1–3), és a City szurkolói hiába reménykedtek benne, hogy felépül a vasárnapi rangadóra.

Így pedig a hazaiaknál elsősorban a télen igazolt Omar Marmus feladata volt a gólszerzés. Az egyiptomi támadó az előző fordulóban, a Newcastle ellen (4–0) mesterhármast szerzett, a Real Madrid ellen viszont jóformán teljesen veszélytelen volt. És hogy akkor miben reménykedhettek a hazaiak? Nos egyrészt abban, hogy Josep Guardiola kitalál valamit erre az összecsapásra, másrészt abban, hogy a Liverpoolnak az utóbbi egy évtizedben nem igazán ment az Etihadban a Premier League-ben. A vendégeket így az is motiválhatta, hogy 2015 ősze, azaz csaknem tíz év után ismét elhozzák a három pontot a City otthonából. Az már az első másodpercekben nyilvánvalóvá vált, hogy az atmoszférára nem lehet majd panasz, nagyszerű hangulatban kezdődött a találkozó, ami jól illusztrálta, hogy hiába van óriási szakadék a két csapat között a tabellán, jelenleg ez az egyik, ha nem a legnagyobb rangadó Angliában.

Az is köztudott, hogy Szoboszlai Dominikot feldobják az ilyen fontos mérkőzések, így bízhattunk abban, hogy ő is megvillan az Etihadban. Valamivel aktívabban kezdett a kék mezben játszó City, főleg Omar Marmuson érződött, hogy nagyon szeretne bizonyítani, több ígéretes megoldása is volt az első tíz percben. A vendégeknél pedig kissé meglepő módon az eredetileg középpályásként futballozó Curtis Jones játszott a támadósor közepén – izgalmas kérdés volt, vajon mennyire jön be ez a húzás Arne Slotnak. A 14. percben aztán Szoboszlai Dominik ígéretes helyzetből, 17 méterről lőhetett volna, ám túl sokat várt, és végül a passz mellett döntött. Úgy tűnt, rossz megoldást választott, ám nem sokkal később már ünnepelhetett is. Egy bal oldali szöglet után a rövid oldalnál, az ötös sarkával egy magasságban letette a labdát a védőktől elmozgó Mohamed Szalahnak, aki tizenkét méterről a kapu bal oldalába lőtt. A lövésbe beleért ugyan Nathan Aké is, ám ettől még nagyszerű figura volt a Liverpooltól.

Fotó: AFP

A City belga szélsőjét, Jérémy Dokut nehezen tudták tartani a bal szélen, de hiába ment el többször Trent-Alexander Arnold mellett, az első fél órában nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani a címvédő. A 30. percben Marmus betalált ugyan a kapuba, de a játékvezető les miatt egyből érvénytelenítette a gólt. A félidő végén aztán jött az újabb Szoboszlai-villanás! A tizenhatos jobb oldaláról Mohamed Szalah passzolta oda neki a labdát, ő pedig átvette, majd 12 méterről ballal laposan a kapu bal oldalába lőtt. Teljesen tudatos és gyönyörű mozdulat volt, a 24 éves magyar középpályás ezzel megszerezte idénybeli negyedik gólját az angol élvonalban, és ezzel már túl is szárnyalta az előző évadbeli teljesítményét. Akkor 33 bajnokin szerzett három gólt, most 25 után jár négynél. A szünetben pedig úgy mehetett le a pályáról, hogy egy félidő alatt gólt és gólpasszt jegyzett a Manchester City otthonában, és ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Liverpool 2–0-ás előnyből várhatta a folytatást. Mellesleg ez volt a második alkalom, hogy gólt és gólpasszt is elkönyvelhetett egy Premier League-összecsapáson. Ezt megelőzően december 22-én, a Tottenham elleni idegenbeli 6–3-as siker alkalmával volt példa hasonlóra.

Az 56. percben aztán újabb gólpasszt adott – ezúttal Curtis Jonesnak – a VAR azonban les miatt érvénytelenítette a gólt. Ettől függetlenül a magyar válogatott futballistát csak dicsérni lehetett. Nagy kedvvel, energikusan, rendkívül hasznosan játszott, és nem túlzás leírni, hogy ez volt eddig az idénybeli egyik legjobb teljesítménye. Bő fél óra volt még hátra, de a hazaiak támadásaiból hiányzott az átütőerő, nehéz volt elképzelni, hogy innen feláll a Manchester City. Pedig Josep Guardiola csapata többet lőtt kapura, és jóval többet birtokolta a labdát, ám ez önmagában nem sokat ért. A Liverpool jobban és hatékonyabban futballozott, na meg az is sokat számított, hogy volt elöl két olyan labdarúgója, mint Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik.

A 83. percben ismét ők voltak a főszereplők: az egyiptomi ugratta ki remekül a magyar játékost, aki duplázhatott volna, de sajnos Abdukodir Khusanov blokkolta a lövését. A Liverpool azonban így is magabiztosan, 2–0-ra nyert, és ezzel hatalmas lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé. A listavezető immár tizenegy ponttal vezet az Arsenal előtt, ami még akkor is óriási előny, ha a londoniak eggyel kevesebb mérkőzést játszottak. Innen már nagyon nehéz elképzelni, hogy elbukja az aranyérmet a listavezető. A City pedig lassan amiatt is kezdhet izgulni, hogy legalább a Bajnokok Ligája-indulás összejöjjön. Szoboszlai Dominik a lefújás pillanatában hason fekve terült el az Etihad gyepén. Volt miben elfáradnia, a vasárnapi teljesítményével pedig újfent bebizonyította, miért tartják őt a csapat egyik kulcsemberének. Akit már csak 11 találkozó választ el pályafutása első elitligás aranyérmétől….