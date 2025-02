Modric gyönyörű távoli bombájával múlta felül a Gironát a Real Madrid

A Manchester City elleni BL-siker után a Gironát fogadta a Real Madrid. Az első félidőben hatalmas labdabirtoklási fölényben játszott Carlo Ancelotti csapata, ez pedig helyezetekben is megmutatkozott. Ugyan Donny van de Beek révén a vendégek is veszélyeztettek, Thibaut Courtois nagy vetődéssel hárított, a 41. percben pedig a vezetést is megszerezte a madridi együttes. A hazai szögletet még kifejelték az ötösről a védők, a felszabadítás az eltiltott Jude Bellingham helyét átvevő Luka Modrichoz került, aki mellel átvette, majd jobbal hatalmas gólt lőtt huszonöt méterről a bal felső sarokba.

A szünet után sem változott a játék képe, sőt a Girona a második játékrész 40. percéig még csak lövési kísérletig sem jutott. A Real Madrid ellenben sorra dolgozta ki a helyzeteket, a kegyelemdöfést a 83. percben Vinícius Júnior vitte be, a brazil Kylian Mbappétól kapott remek kiugratást, majd a labdát elpöccintette a kimozduló Paulo Gazzaniga mellett.

A Real Madrid tehát magabiztos játékkal 2–0-ra nyert, és tartja a lépést a listavezető Barcelonával.

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

Real Madrid–Girona 2–0 (Modric 41., Vinícius Júnior 83.)

Később

18.30: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Leganés (Tv: Spíler2)



Korábban

Athletic Bilbao–Valladolid 7–1 (Jauregizar 10., N. Williams 35., 67., Sannadi 43., Sancet 45+2., Guruzeta 69., I. Williams 87., ill. M. Sylla 47.)

Kiállítva: Juric (56., Valladolid)

Valladolid: Nikitscher Tamás a 68. percben lépett pályára

Február 24., hétfő

21.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–0

Szombaton játszották

Alavés–Espanyol 0–1 (Calero 66.)

Rayo Vallecano–Villarreal 0–1 (A. Pérez 66.)

Kiállítva: De Frutos (42., Rayo Vallecano)

Valencia–Atlético Madrid 0–3 (J. Álvarez 12., 30., Á. Correa 86.)

Las Palmas–FC Barcelona 0–2 (Olmo 62., Ferran Torres 90+5.)