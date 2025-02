Guirassy négy gólt szerzett, az Union Berlin csúnya verésbe szaladt bele Dortmundban

A BVB gyakorlatilag az első helyzetéből betalált, a 25. percben Julian Ryerson lőtt 20 méterről, Diogo Leite pedig úgy tette bele a bal lábát, hogy a labda a kapu bal oldalába pattant. Nem sokkal később Pascal Gross találta el a lécet, aztán életjeleket mutatott az Union Berlin, Benedict Hollerbach lapos lövésére viszont leért Gregor Kobel. Pár perccel később kétgólosra nőtt a hazai előny, Gross beíveléséből Serhou Guirassy a hosszún közelről befejelte a labdát.

A második félidőben is voltak helyzetei a Dortmundnak, de semmi nem utalt arra, hogy ebből kiütéses győzelem lesz, főleg mert néha a vendégek is tudtak veszélyeztetni. Aztán az utolsó negyedóra rémálomszerűen alakult a berlini együttes számára. Karim Adeyemi kapufájánál még szerencséje volt neki, de nemsokra rá Guirassy a rövid felsőbe lőtt az ötösről. Néhány percen belül a guineai válogatott csatár ismét közelről talált be, majd Gross beadása után öt méterről fejelt gólt – mesternégyes!

Schäfer András végre ismét kezdett (az előző három bajnokin csak a kispadról figyelte társait), és Guirassy harmadik és negyedik gólja között, a 82. percben jött le a pályáról – aligha ilyen visszatérésről álmodott. Nélküle sem muzsikált jobban az Union, amely a rendes játékidő utolsó előtti percében megkapta a hatodik gólját. Előbb még Frederik Rönnow a gólvonalon mentett, utána azonban Maximilian Beier a hosszún üresen várta a labdát, és kapufás gólt fejelt.

A négygólos Guirassy (aki 13 gólos a Bundesliga mostani kiírásában, és a BL-ben is van 10 gólja) mellett ki kell emelni a négy gólpasszt adó Grosst is. Az Union pedig aligha örül, hogy a Borussia Dortmund sorozatban két bajnoki vereség után épp ellene talált magára. 6–0

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Union Berlin 6–0 (Leite 25. – öngól, Guirassy 40., 75., 80., 83., Beier 89.)

Holstein Kiel–Bayer Leverkusen 0–2 (Schick 9., A. Adli 45.)

Mönchengladbach–Augsburg 0–3 (Claude-Maurice 55., 61., 70.)

Kiállítva: Omlin (28., Mönchengladbach)

Mainz–St. Pauli 2–0 (I Dzse Szong 67., Nebel 90+5.)

Wolfsburg–Bochum 1–1 (Svanberg 81., ill. Masovics 50.)

Vasárnap

15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

19.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Freiburg–Werder Bremen 5–0 (Sildillia 15., Grifo 33., 57., Doan 76., 90+2.)