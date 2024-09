Kiderült, hányas számú mezt kapta Sallai a Galatánál

A török csapat hivatalos Facebook-oldalán szombaton késő délután felbukkant bejegyzésből kiderült, hogy Sallai Roland a Freiburgban viselt 22-es szám után a Galatasarayban a 7-es számú mez tulajdonosa lett – a törököknél a marokkói Hakim Zijesé a 22-es trikó.



Egyébként olaszországi források arról számolnak be, hogy a Galatasaray elsősorban a Romában szereplő – pontosabban a történtek után már nem annyira szereplő – Nicola Zalewskit szerette volna elsősorban a bal oldalon szereplő támadó posztjára megszerezni. A hírek szerint a Galata 11+4 millió eurós átigazolási díj fejében vitte volna a lengyelt, ám ő olyan fizetési kondíciókat szeretett volna kiharcolni magának, és olyan kivásárlási záradékhoz is ragaszkodott, amelyet a törökök nem vállalhattak, ezért nem igazolt Isztambulba. A Roma a történtek után egyébként ki is tette az első csapat keretéből a nyakán maradó lengyelt, akinek 2025 nyarán lejár a szerződése, tehát jövő nyáron ingyen távozhat az olasz fővárosból.

Ennek az átigazolásnak a csütörtöki bedőlése után fordult a Galata a Freiburghoz, és szerezte meg végül Sallai Rolandot – aki a sajtóhírek szerint „csupán” 6 millió euró körüli összegbe került.

Ami pedig a magát a Galatasaray csapatát és a futballt illeti, az isztambuliak szombaton este hét órától fogadták a Rizesport, s 5–0-s győzelmet arattak. A vendégek védelmének közepén kapott helyet Mocsi Attila – és végig is játszotta a találkozót –, míg Sallai nem került be a hazaiak keretébe.

TÖRÖKORSZÁG

SÜPER LIG, 5. FORDULÓ

Galatasaray–Rizespor 5–0