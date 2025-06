NS-jótékonyság: Sallai Roland egymillió forinttal segíti a leukémiás gyermekeket

„A napokban a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány képviseletében találkoztam Sallai Rolanddal, a magyar labdarúgó-válogatott játékosával – számolt be a hírről Béresné Gurbán Júlia, az alapítvány kuratóriumi tagja a honlapon. – A török Galatasarayban játszó támadó 1.000.000 forintot ajánlott fel alapítványunknak, mivel – mint mondta – szívügyének érzi a gyermekek gyógyulását és jövőjét. Megható érzés, hogy egyetlen beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy valakit ennyire megérintsen az, amit képviselünk. Sallai Roland gesztusa nemcsak nagylelkű, hanem példaértékű is, hiszen minden forint reményt, esélyt és erőt ad a gyógyuláshoz. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány nevében hálásan köszönöm Sallai Roland támogatását.”

Sallai Roland nem először jótékonykodik, például tavaly karácsonykor több mint kétmillió forintot adományozott a Bókay Gyermekklinikáért alapítványnak.