Lisztes Krisztián bemutatkozott az Eintracht Frankfurtban, csapata 12–0-ra nyert

Dino Toppmöller vezetőedző Lisztes Krisztián és a karlsruhei kölcsönből visszatérő Igor Matanovic kivételével csupa olyan játékost állított a kezdő tizenegybe, akik már az előző idényben is az Eintracht játékosai voltak. Lisztesnél egy kihagyott helyzetet említ a klubhonlap tudósítása. A második félidőre sorcsere következett (érkezett a 18 éves magyar légiós, Fenyő Noah is), és a „frissek” nyolc góllal toldották meg az addig is tetemes előnyt.

A Nürnbergből érkező új szerzemény, Can Uzun három gól kíséretében tette le a névjegyét, Faresz Saibi és a már említett Matanovic kétszer-kétszer talált a kapuba. A frankfurtiak hétfőn amerikai túrára indulnak.

A Hertha Haris Tabakovic góljával győzte le 1–0-ra a holland NEC-t a két csapat 120 perces felkészülési mérkőzésén, a gólpasszt ifjabb Dárdai Pál adta. Ő az első félidőt, testvére, Dárdai Márton a másodikat töltötte a pályán, utóbbi a csapatkapitányi szalaggal a karján.

Yaakobishvili Antal teljes meccset játszott a Gironában, Németh András kezdő volt a Hamburgban, akárcsak Horváth Krisztofer a Torinóban és Mocsi Attila a Rizesporban, míg Balogh Botond, Dárdai Bence, Szabó Levente és Tamás Márk csereként állt be csapatába.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

TSV 1873 Heusenstamm (német, V. o.)–Eintracht Frankfurt (német) 0–12

Frankfurt: Lisztes Krisztián az első, Fenyő Noah a második félidőt töltötte a pályán.

Rapid Wien (osztrák)–AC Milan (olasz) 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz az első félidőt töltötte a pályán.

Girona (spanyol)–Montpellier (francia) 3–3

Girona: Yaakobishvili Antal a kezdőcsapat tagjaként végig a pályán volt.

Anderlecht (belga)–Wolfsburg (német) 2–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a második félidőt töltötte a pályán.

Antwerp (belga)–Parma (olasz) 1–2

Parma: Balogh Botond a második félidőt töltötte a pályán.

Eintracht Braunschweig (német, II. o.)–Hansa Rostock (német, II. o.) 2–1

Braunschweig: Szabó Levente a 80. percben állt be csereként.

Hamburg (német, II. o.)–Nantes (francia) 4–2

Hamburg: Németh András tagja volt a kezdőcsapatnak, a 120 perces meccs első félidejét töltötte a pályán.

Hertha BSC (német, II. o.)–NEC (holland) 1–0

Hertha: ifj. Dárdai Pál az első, testvére, Dárdai Márton a második félidőt töltötte a pályán a 120 perces meccsen.

Torino (olasz)–Virtus Verona (olasz, III. o.) 2–1

Torino: Horváth Krisztofer az első félidőt töltötte a pályán.

Austria Klagenfurt (osztrák)–Rizespor (török) 1–2

Rizespor: Mocsi Attila tagja volt a kezdő tizenegynek.

Neftci (azeri)–Erzurumspor (török, II. o.) 0–0

Neftci: Tamás Márk a második félidőt töltötte a pályán.

SKÓT LIGAKUPA

3. FORDULÓ, G-CSOPORT

Clyde (IV. o.)–Motherwell 1–3

Motherwell: a kaput Hegyi Krisztián védte.