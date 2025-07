Tizennégy játékos és egy stábtag távozását jelentette be az NB II-es csapat

A Szentlőrinc közölte, hogy öt kölcsönjátékosa is visszatér anyaegyesületéhez, így Szekszárdi Milán a Pakshoz, Papp Csongor a ZTE-hez, Rab Boldizsár a Vasashoz, Vingler László az ETO-hoz és Heles Jaroszlav a Kisvárdához, míg Csörgő Raul, Héninger Bendegúz és Tarcson Ákos ugyan a klub kötelékében marad, de az új idényt kölcsönben máshol folytatja, Csörgőt az NB III-as PMFC már be is jelentette.

Rajtuk kívül szerződése lejártával hagyja el a Szentlőrincet Szekszárdi Tamás, Novák Zsombor, Hajdú Roland, Lakatos Márk és Sebestyén Bálint, míg a tavaszra Mezőkövesdre kölcsönadott Keresztes Bence kölcsön után végleg a matyóföldiekhez került.

Tudatták azt is, hogy egy év után távozott a csapat másodedzője, Czinkon Szabolcs is, ugyanakkor az érkezőkről a közeljövőben számol be a klub.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Csörgő Raul (Karcag – kölcsönből vissza), Héninger Bendegúz (Veszprém – kölcsönből vissza), Sebestyén Bálint (Majos – kölcsönből vissza)

Távozott: Csörgő Raul (PMFC – kölcsönbe), Hajdú Roland (Budafok), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Keresztes Bence (Mezőkövesd – kölcsön után végleg), Lakatos Márk (?), Nagy Máté (Paks – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Paks – kölcsönből vissza), Novák Zsombor (?), Palóka Dávid (Paks II – kölcsönből vissza), Papp Csongor (ZTE – kölcsönből vissza), Rab Boldizsár (Vasas – kölcsönből vissza), Sámson Ábris (UTA Arad – Románia, kölcsönből vissza), Sebestyén Bálint (?), Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönből vissza), Szekszárdi Tamás (Karcag), Szolgai Máté (szlovák-magyar, DAC 1904 – Szlovákia), Vingler László (ETO – kölcsönből vissza)