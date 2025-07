Gera Dániel hazacsábítaná a válogatott légióst, ajánlatot is tett

„Here we go” – kezdte bejegyzését az olasz átigazolási guru, Fabrizio Romano szállóigéjével Gera Dániel. „Erről még Fabrizio Romano is lemaradt: Gera Dániel, a DVTK játékosa ajánlatot tett Schäfer Andrásnak annak az esküvőjén a DVTK nevében. Illetlen vagy céltudatos? Mindenesetre érdekes fordulat lenne a piacon, ami mindent megváltoztatna. Szerinted megy vagy marad? Barátságukat is vedd számításba, hiszen ő volt a tanúja” – írta posztjában Gera Dániel, akit azonban Schäfer András kissé helyreigazított, s hozzászólásban azt írta, nem Gera volt a tanú, mire a DVTK játékosa így reagált: „Szó mi szó, kevés embernek van két tanúja egy esküvőn” – nevetett Gera, ugyanis Schäfer Andrásnak a valódi tanúja testvére, Schäfer Péter volt.