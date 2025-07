Tenisz: a hazai torna után visszavonul a világranglista korábbi ötödik helyezettje

A 31 éves, montreali születésű kanadai teniszező 2009 óta versenyez a profik között, 2013-ban az Év újonca, egy évvel később a Legtöbbet fejlődő játékos lett a WTA-nál, köszönhetően annak, hogy 2014-ben az Australian Openen és a Roland Garroson elődöntőig, Wimbledonban fináléig menetelt. Noha Bouchard-t nagy tehetségnek tartották, a juniorként három Grand Slam-tornát is nyerő sportoló a felnőtteknél már nem alkotott ennyire maradandót, egyetlen WTA-tornagyőzelmét is 2014-ben aratta Nürnbergben, emellett 2013-ban Oszakában, 2014-ben Vuhanban, 2016-ban Hobartban és Kuala Lumpurban, 2020-ban Isztambulban, 2021-ben pedig Guadalajarában döntőzött még egyesben.

Az egyes világranglistán 2014 októberében ötödikként rangsorolt kanadai teniszező a párossal is próbálkozott, az amerikai Sofia Keninnel 2019-ben Aucklandben diadalmaskodott, emellett viszont négy finálét is elbukott párosban.

Bouchard a 2014-ben jött népszerűségét azzal próbálta fokozni, hogy a közösségi oldalain egyre több fürdőruhás képet tett közzé magáról, ami vegyes érzelmeket váltott ki rajongóiból, és sokak szerint emiatt is maradt el korábbi teljesítményétől. A most 31 éves sportoló a 2015-ös US Openen agyrázkódást szenvedett, 2016 óta pedig Grand Slam-tornán egyszer sem élte meg a második hetet.

Bouchard 2025-ben mindössze egyetlen mérkőzést játszott, múlt héten Newportban két szettben kapott ki a 32 között az amerikai Anna Rogerstől, azt megelőzően pályafutása eddigi utolsó győzelmét még 2024 májusában, Floridában Stollár Fanny ellen aratta, akit három játszmában múlt felül.

Bouchard most az Instagram-oldalán közölte, hogy a július végén kezdődő montreali torna után befejezi a teniszt.

„Tudod, ha eljött az idő. Számomra most jött el. Ott fejezem be, ahol elkezdődött: Montrealban” – írta bejegyzéséhez a legfrissebb világranglistán 1078. helyen álló játékos, akinek a szervezők szabadkártyát adtak a tornára.