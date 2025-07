Révész Attila: Kész van a keretünk, az első hatba kerülés a cél

– Bocsánat, hogy nyaralása közben zavarjuk, de ezek szerint ön szokott pihenni is?

– Azért tudtam most eljönni, mert a munkát elvégeztük, a keretünk készen van – válaszolta Révész Attila, a Kisvárda Master Good sportigazgatója.

– Hogyhogy? A sportigazgatóknak ez a legsűrűbb időszak az évben, nem?

– Az NB II tavaszi szezonja – látva az esélyünket a feljutásra – lehetőséget adott nekünk arra, hogy már a bajnokság zárása előtt elkezdjünk tervezni és új játékosokat kiválasztani. Azokban a csapatrészekben, amelyekben szükséges volt a verseny a futballisták között, már a felkészülés előtt sikerült realizálnunk az igazolásokat. Még a bajnokság közben szóban megállapodtunk velük, majd amikor biztos lett a feljutásunk, nyélbe is ütöttük a szerződéseket. Már az első nyári edzésnek majdhogynem kész kerettel vágtunk neki. Az edzőtábor elkezdése óta nem is hoztunk új labdarúgót, valószínűleg már nem is hozunk. A felkészülésünk optimálisnak nevezhető, nem kell menet közben játékosokat összeszedegetni.

– A Kisvárda korábban többnyire külföldieket szerepeltetett. Mennyire jelentett most gondot megfelelni az új, öt plusz egyes magyarszabálynak?

– Akadémiai klubként vállaltuk, hogy ezt a szabályt betartjuk, és már a tervezés során elkezdtünk megfelelni neki, úgyhogy nekünk nem jelent majd problémát. Ugyanakkor rendkívül igazságtalannak tartom a versenykiírást. Ez a szabály öngól az MLSZ részéről, és az NB I-es bizottsági ülésen nem erről volt szó. Hiába mondja az MLSZ, hogy egyeztetett velünk, nem így történt. A másodosztályban ez még rendben volt, mert volt egy szabály, amely mindenkire nézve kötelező volt. Itt viszont van egy szabály, amelyet ha akar valaki, betart, ha akar, nem tart be. Mert ez csak pénzügyi kérdés, és vannak klubok, amelyeknek ez a viszonylag kis, százhetvenötmillió forintos támogatás nem jelent sokat. De az akadémiai csapatok versenyhátrányban lesznek, mert nekik be kell tartaniuk, náluk jóval nagyobb pénzelvonással jár, ha nem játszatnak egyszerre öt magyart, köztük egy fiatal labdarúgót. A többi együttes edzőmeccseinek összeállítása láttán szerintem sokan nem veszik majd figyelembe az új regulát.

– Az idén igazolt magyarok közül Novothny Soma, Medgyes Sinan és Nagy Krisztián neve is jól cseng. Van köztük olyan, akit kifejezetten a magyarszabály miatt szerződtetett?

– Konkrét posztokra kerestünk játékosokat, és az említetteken kívül az NB II-ből is tudtunk hozni olyan labdarúgót Oláh Bálint személyében, aki egyértelműen erősítést jelent a támadójátékban a technikai képességei révén, és a mi rendszerünkbe tökéletesen beleillik. Már az edzőmeccsek megmutatták, jól választottunk. Nagy Krisztián szintén olyan játékrendszerben szerepelt Kecskeméten, amely közel áll a miénkhez bizonyos elemekben, ­Novothny Soma miatt viszont elöl a felállási formánk bizonyos zónákban változik a tavalyihoz képest. De arra is megvan a sémánk. Úgyhogy ez nem magyarszabályfüggő volt, hanem ők illettek az elképzeléseinkbe a hazai mezőnyből. Sokkal könnyebb egyébként itthonról játékost találni, mint külföldről, ezért a klubok többsége meg sem próbál külföldről igazolni, egyrészt mert nincs meg a kapcsolati tőkéjük, másrészt a képességük arra, hogy megfelelő labdarúgót válasszanak ki. Sok benne a kockázat. A legtöbb klub a hazai futballisták vagy a Magyarországon már bizonyító külföldiek közül tud vagy mer csak választani. Ellentétben velünk: mi a korábbi években és most is találtunk olyan légióst, akit alapos feltérképezés után szerződtettünk. És biztos, hogy az idei igazolások közül is sokat segít nekünk például a bolgár Toniszlav Jordanov, emlékezhetünk, számos külföldi futballista magyarországi pályafutása tőlünk indult el.

– Mindig nagy körültekintéssel választ edzőt. Mi szólt Gerliczki Máté mellett?

– Bernd Storckkal voltam sokáig kapcsolatban, mert hasonló játékrendszerben gondolkodik, mint mi. Az elmúlt években felvetődött, hogy Máté vezetőedző legyen nálunk, egyszer be is ugrott, de akkor még nem volt teljesen kész rá, és még nem volt meg a pro licence sem, most viszont már megszerezte a képesítést. Több edző ki tudott kerülni innen a kisvárdai közegből, és állta meg a helyét másutt is, el kell őt is indítanunk, újabb tehetséges edzőt adunk így a magyar sportéletnek. Nyilván van még miben fejlődnie, de senki sem azonnal válik kész edzővé. Ám annyit látott már tőlem az elmúlt években, hogy a legkisebb kockázatot az ő kinevezése jelentette, mivel teljesen tisztában van a játékunkkal. Nyilván éles körülmények között mutatkozik majd meg, hogyan tud meccselni, vagy miként tudja a csapaton belüli hierarchiát kialakítani és kezelni.

– Mint az egyik keleti csapat vezetője mit szól hozzá, hogy rekordszámú, öt együttes van most az NB I-ben a régióból?

– Nekem ez egyértelműen a futball átalakulását mutatja, a nagy, tradicionális klubok nem mindig tudják fenntartani a fölényüket, miközben a kisebb működési igényű, motiváltabb, szenvedélyesebb, igazi közösséget alkotó lokálpatrióta egyesületek ideje érkezik el. Ezek a klubok a kisebb működési tőkéjükkel és a nagyobb hozzáadott értékkel jobban tudnak ebben a gazdasági környezetben érvényesülni.

– Amikor először jutott fel a Kisvárda, 2018-ban, hat évre megvetette a lábát az első osztályban, nemzetközi kupában is indulhatott. Újabb nagy élvonalbeli ciklusban gondolkodik? A bennmaradás kiharcolásánál már most, újoncként is nagyobb célt fogalmaz meg?

– Vannak a miénknél lényegesen tehetősebb klubok, és mint említettem, igazságtalan a jelenlegi versenykiírás, különösen az akadémiai együttesek lesznek hátrányban, ennek ellenére az első hat közé várom a csapatot, mivel egységesek, felkészültek vagyunk, továbbá a keretünk tudása is megvan hozzá.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A KISVÁRDA FC-NÉL

Edzőtábor: Zrece (Szlovénia), június 30.–július 9.

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Békéscsaba: Békéscsaba–Kisvárda 0–1 (Molnár G.)

Július 2. (szerda), Szlovénia: Kisvárda–Zorja Luhanszk (ukrán) 2–0 (Nagy K., Gyurkó)

Július 5. (szombat), Szlovénia: Kisvárda–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (Jordanov, Matanovics)

Július 6. (vasárnap), Szlovénia: Kisvárda–Dinamo Kijev (ukrán) 0–3

Július 8. (kedd), Szlovénia: Kisvárda–Zseleznicsar Pancsevo (szerb) 3–0 (Novothny, Mesanovic, Medgyes S.)

Július 12. (szombat), Tőketerebes: Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kisvárda 1–4 (Novothny 2, Szpaszics, Matanovics)

Július 19. (szombat), Eperjes: Tatran Presov (Eperjes, szlovákiai)–Kisvárda

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Pap Zsolt (szabadon igazolható), David Puclin (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)