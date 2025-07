Békéscsabára igazolt a Honvéddal bajnok és kupagyőztes középpályás

A Gyulán született 32 éves középpályás 2007-ben épp Békéscsabáról igazolt a Honvédhoz, melynek felnőttcsapatában 2010-ben mutatkozott be, s 12 éven keresztül erősítette a gárdát, mielőtt Mezőkövesdre szerződött. A Honvéddal a 2016–2017-es idényben NB I-es bajnoki címet szerző, 2020-ban pedig Magyar Kupát nyerő középpályás 2022-ben igazolt Mezőkövesdre, ahonnan két év után, tavaly nyáron távozott a szlovák Komáromi FC-hez, ahonnan most visszatért Magyarországra és egykori klubjához, a másodosztályú Békéscsabához írt alá – jelentette be honlapján a viharsarki klub.

A 244 NB I-es mérkőzésen pályára lépő Nagy Gergő már be is mutatkozott új együttesében, hiszen pályára lépett a Karcag elleni, gól nélküli felkészülési mérkőzésen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Borsos Filip (Ajka), Daru Bence (PMFC), Ésik Ákos (Kisvárda – kölcsönbe), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönbe, leutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben) Maronyai Zalán (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Nagy Gergő (Komáromi FC – Szlovákia), Óvári Balázs (Komáromi VSE – kölcsönből vissza), Takács János (Szeged-Csanád GA), Zsolnai Richárd (Ajka)

Távozott: Czékus Ádám (Kisvárda – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Fazekas Lóránt (Karcag), Gyenti Kristóf (DVSC – kölcsönből vissza), Kovács Kolos (Kecskemét – kölcsönből vissza), Ferencsik Bálint Donát (DVTK – kölcsönből vissza), Kohut Máté (DVSC – kölcsönből vissza), Pintér Norbert (Gyula), Rácz Balázs (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Uram János (Vasas – kölcsönből vissza)