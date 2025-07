A Veszprém bejelentette a Löwentől érkezett két klasszis megszerzését és két újabb igazolást is

Beszámoltunk róla, hogy a német férfi kézilabda-bajnokságban érdekelt Rhein-Neckar Löwentől távozik a világbajnoki ezüstérmes horvát jobbátlövő, Ivan Martinovic. A 27 esztendős kézilabdázó új klubjáról még nem írt a német csapat, ám egybehangzó sajtóhírek szerint Veszprémben folytatja a pályafutását, ugyanis a bakonyiak jelentős átigazolási díjért cserébe megszerezték őt – állítólag a magyar bajnok egymillió eurót fizetett a Löwennél 2026-ig érvényes szerződéssel rendelkező horvátért, azonban ezt az információt a Veszprém vezérigazgatója, Bartha Csaba cáfolta, s kijelentette, jóval szerényebb összegről, a felénél is jóval kevesebb pénzről van szó.

Martinoviccsal ellentétes utat jár be Lukas Sandell, a svéd jobbátlövő ugyanis a Löwenben folytatja a karrierjét, de rajtuk kívül még egy transzfert lebonyolított a Veszprém és a mannheimi csapat: az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd kapus, Mikael Appelgren is Veszprémbe igazolt, ahová ingyen érkezett – jelentette be a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján Bartha Csaba, aki ismertette, a kapus 1+1 évre írt alá, míg a jobbátlövő a 2028–2029-es idény végéig kötelezte el magát.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy a világ egyik legjobb klubjában védhetek, egy olyan csapatban, amely mindent meg akar nyerni, amiben csak elindul, legyen az hazai bajnokság, kupa, vagy nemzetközi sorozat. Veszprémben minden csak a győzelemről szól. Várom már, hogy újra ott legyek és átéljem a Veszprém Aréna hangulatát, ellenfélként ugyanis már jártam ott, és óriási élmény volt, de természetesen más, mikor a csapat fantasztikus szurkolói minket buzdítanak majd. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos időszak lesz, nagyon várom már az új kihívásokat, a meccseket, az edzéseket, mert a legjobb játékosokkal és edzőkkel dolgozhatok egy fantasztikus klubban, amelynek nagy hagyományai vannak. Fantasztikus lesz felfedezni egy új országot, egy új várost és egy csodálatos környezetet, a Balatonról rengeteget hallottam már. A barátnőmmel már alig várjuk, hogy Veszprémben legyünk!” – mondta új klubja honlapjának Mikael Appelgren.

„Sportolóként a legjobb korban vagyok. Eljött a tökéletes idő a váltásra és a szintlépésre, mert a legjobb éveimet így a legjobb csapatban tölthetem. Úgy érzem, a mögöttem álló hét év alatt kiérdemeltem a lehetőséget, hogy Veszprémben bizonyíthassak, és megmutathassam magam Európában is, a legmagasabb szinten. Remélem, sikerül megadni ennek a klubnak és a szurkolóinak, ami már régóta jár nekik, és szeretnék minél nagyobb szerepet vállalni ebben” – fogalmazott Ivan Martinovic.

A bakonyiak a két, idén nyáron érkező mellett tudatták azt is, hogy 2026-ban újabb klasszisok jönnek Veszprémbe, ugyanis a korábbi sajtóhíreknek megfelelően a spanyol Barca olimpiai és világbajnok dán kapusa, Emil Nielsen és a Flensburg szintén olimpiai és világbajnok beállója, Lukas Jörgensen is az Építőknél folytatja; ők szerződésük lejártával, ingyen érkeznek Veszprémbe – tudatta a vezérigazgató. Az olimpiai és kétszeres világbajnok beálló – aki a januári vb álomcsapatába is bekerült – három évre írt alá, ahogy a szintén ötkarikás és világbajnok kapus is 2029-ig szóló megállapodást kötött.

„Hihetetlenül izgatott, büszke és boldog vagyok, hogy a következő szezonban csatlakozhatok a Veszprémhez! Egy valódi álom, hogy egy ilyen erős csapatért küzdhetek, ilyen csodálatos szurkolók előtt. Remélem, együtt végig tudunk menni az úton, és megnyerhetjük a legnagyobb címeket, azokat, amelyekről tudom, hogy mindannyian álmodunk. Viszlát jövő nyáron” – mondta Jörgensen a handballveszprem.hu-nak.

„Mindenekelőtt el kell mondjam, nagyon büszke vagyok arra, hogy a Veszprémhez szerződtem, amelyben igazán nagy lehetőségek vannak, és amely, úgy érzem, nagyon éhes a sikerre! Különösen a Bajnokok Ligája-győzelemre, amihez, remélem, én is nagyban hozzájárulhatok. Másodszor, a veszprémi szurkolói kultúra valami rendkívüli, alig várom, hogy találkozhassak minden szurkolóval, és pályára léphessek ez előtt a csodálatos közönség előtt” – fejtette ki az együtteshez Jörgensenhez hasonlóan jövő nyáron csatlakozó Emil Nielsen.

A klub már korábban bejelentette, hogy idén nyáron érkezik a csapathoz az egyiptomi beálló, Ahmed Adel az Al-Ahlitól, a szintén egyiptomi balátlövő, Ahmed Hesam a Montpellier-től, az ugyancsak egyiptomi balátlövő, Ali Zein a Dinamo Bucuresti-től, a balszélső Molnár Robin a NEKA-tól, a korábbi szegedi, jelenleg a Barcát erősítő védekezőspecialista Thiagus Petrus, illetve szintén a Montpellier-től a francia jobbszélső, Yanis Lenne is. Ami a távozókat illeti, Agustín Casado épp a Montpellier-hez kerül, Aron Pálmarsson visszavonult, Ludovic Fabregas visszatér a Barcához, Sandell mellett Mike Jensen is a Löwenben folytatja, Nikola Grahovac (Wetzlar) és Palasics Kristóf (Melsungen) Németországba, Szergej Koszorotov (Plock) Lengyelországba igazolt, míg Hoffmann Balázs Tatabányára megy.

Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója egyébként még június végén, a Sport Tv Kézivezérlés című műsorában a már bejelentett igazolások mellett arról is beszélt, hogy idén nyáron két poszton szeretnének erősíteni, 2026-ban pedig világsztárokat szeretnének igazolni.