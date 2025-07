Fel az aranycsatákra!; Muhari Eszter nyolc közé kerülne a párbajtőrözők csapatával

A NEMZETI SPORT SZERDAI LAPSZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Ötből öt győzelemnél tart a világbajnokságon női vízilabda-válogatottunk, amely szerdán első szingapúri ellenfelével, Görögországgal csatázik – immár az aranyéremért. A magyar csapat játékosai a keddi szünnap jelentős részét a szállodában töltötték, ahol meglátogattuk az együttest. A délelőtt a pihenésé volt, délután kétórás edzés, este videózás szerepelt a programban. Muszáj volt regenerálódni, mert a nagy meccsek után sohasem könnyű elaludni, hétfő este is nehezen jött álom a mieink szemére. Márpedig a világbajnoki elődöntőben nagy mérkőzést játszottak az olimpiai bajnok spanyolokkal. A fókuszban azonban már a finálé van. A világkupa után a világbajnokságon is magyar–görög rangadót rendeznek az aranyéremért – nem kérdés, hogy a jelenlegi két legjobb csapat találkozik a döntőben.

Női párbajtőrben ritkán fordul elő, hogy egy szezonban valaki két aranyat is szerezzen világkupaversenyen – a mögöttünk hagyott évben ez Muhari Eszternek sikerült, egyértelműen az esélyesek közé tartozik a tbiliszi vb-n is. Ami a szakmai céljait illeti, lapunknak azt mondta: „Elvárás mindig van, főként magammal szemben, de ezúttal nem tűztem ki konkrét célt, nem mondtam olyat, hogy a legjobb nyolcba vagy éppen a négybe szeretnék jutni, vagyis számokban nem gondolkozom, mert úgy érzem, ez most túl nagy teherként nehezedne rám.” Viszont a vb-n a nullapontos csapatok egyikeként indul a magyar, hiszen Párizsban nem volt ott, az olimpián csak nyolc kvartett indulhatott – mindez azt jelenti, hogy a csapatverseny nagyobb hangsúlyt kap.

A magyar válogatott magasbedobó, Filipovity Márkó a portugál kupagyőztes Portóhoz igazolt, amelynek színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében összecsaphat a Falcóval. „Viszonylag hamar eldöntöttem, hogy nem maradok itthon, azért is bontottuk fel a szerződésemet az Albával. Hamar kaptam egy elég jó ajánlatot, ami rögtön megtetszett – jelentette ki a 28 éves kosárlabdázó, akit a Lóránt fivérek segítenek menedzserként. – A családomnak, a feleségemnek és a gyerekemnek is megfelelő, szakmai szempontból szintén. Éppen a Falco ellen kezdünk a BL-selejtezőben, tehát lesz nemzetközi szereplés is.” Filipovity Márkó arról is beszélt, hogy a válogatott szűkített keretében miért nem látni a nevét.

Szerdán tölti be 80. életévét Molnár Endre, a magyar vízilabda egyik legnagyobb alakja, a Budapesti Spartacus kapusa valamennyi olimpiai éremből nyert legalább egyet, valamint világ- és Európa-bajnoki címet szerzett a válogatottal. A februárban a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába beválasztott Molnárt unokái képviselik Szingapúrban. „Kicsit nehezen megy a mozgás, de egyébként szerencsére jól vagyok, nincs különösebb baj – mondta a Nemzeti Sportnak az 1980-ban visszavonult világklasszis, majd kitért a nem mindennapi díjra. – Először meglepett, utána pedig nagyon örültem az elismerésnek, sajnos nem tudok kimenni átvenni, az unokáim vesznek részt az ünnepségen.”

Csütörtökön kezdi meg nemzetközi kupaszereplését a Puskás Akadémia. Quentin Maceiras nem félti a ciprusi Arisz Limassol otthonában kezdő felcsútiakat, szerinte készen áll a csapat a megméretésre. „Meglehet, az időjárás lesz a legnagyobb ellenfelünk csütörtökön, de Magyarországon is forróságban edzettünk, hozzá vagyunk szokva a hőséghez – mondta a Nemzeti Sportnak a PAFC svájci jobbhátvédje. – A lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a sorsolásnál, ám ez nem baj, mert az erős csapatok ellen játszunk a legjobban. Szerintem sokkal erősebbek vagyunk, mint az előző idényben; ügyes játékosok csatlakoztak hozzánk, sokat nyerhetünk velük.”

Intézményes válságba került a francia klubfutball 2025-ben. Miközben az egyesületek ontják magukból a szuper tehetségeket, s a válogatott gyakorlatilag a harmadik-negyedik sorával is továbbjutna világbajnoki vagy Európa-bajnoki csoportjából, a bajnokság és a klubok a története legjobb idényét átélő Paris Saint-Germain kivételével kis túlzással romokban hevernek. Mint ismert, a francia labdarúgás pénzügyi felügyeleti szerve, a DNCG június végén bejelentette, hogy kizárja az Olympique Lyont a Ligue 1-ből. Nem ez volt az első eset az elmúlt években, hogy francia klubokat visszasorolással fenyegettek vagy vissza is soroltak a pályán elért eredményeik ellenére.

A 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort július 22. és 26. között rendezik meg Tusnádfürdőn. Az erdélyi eseményen a sport kiemelt helyszíne 23.-tól ezúttal is a Buzánszky Sportterasz lesz, amelyet a Szerencsejáték Zrt.-vel közösen immár negyedik alkalommal szervez meg a Nemzeti Sport. A rendezvényen az elmúlt években feltűntek már a sportélet olyan nagyságai, mint Marco Rossi, Baji Balázs, Bernd Storck, Király Gábor, Szucsánszki Zita, Lubics Szilvia, Kovács „Kokó” István vagy Kemény Dénes. A Buzánszky Sportterasz vendégei, előadói ezúttal is a magyar sport kiválóságai lesznek, köztük olimpiai bajnokok, világválogatottak, neves edzők, mellettük a kultúra és a sporttudomány kimagasló személyiségei is. A sportterasz száz éve született névadójáról emlékbélyeget is bemutatnak.

