Birkózás: Szinay Szabolcsnak bejött a B-terv az U20-as Eb-n

Mint arról beszámoltunk, összesen hat éremmel zártak a magyar fiatalok az olaszországi U20-as birkózó Európa-bajnokságon. Ami igazán örömtelinek bizonyult, hogy mindhárom szakágban akadt olyan versenyzőnk, aki a döntőig jutott, a kötöttfogásúak mezőnyében pedig kettő is, miután a nehézsúlyúaknál aranyérmes Darabos László mellett Szinay Szabolcs is nagyot alkotott a 82 kilósok súlycsoportjában. Roppant akciódús birkózást bemutatva a diósgyőriek ígérete az első napon ukrán, cseh, norvég és finn ellenfelét is magabiztosan verte, és bejutott a másnapi fináléba. Három meccset is technikai fölénnyel nyert meg, és összesítésben 33–0-s pontaránnyal zárta az első négy összecsapását. Az aranycsatában végül az oroszok U17-es világ- és Európa-bajnoka, Mihail Skarin kifogott a magyar fiún, aki 7–2-re alulmaradt a döntőben, így

végül ezüstérmet szerzett, és ezzel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Ugyanakkor Szinaynak korántsem volt egyenes az útja az Eb-ig, ugyanis az esemény előtt egy héttel tudta meg, hogy végül nem a 87, hanem 82 kilós kategóriában fog indulni Caorléban.

„Előzetesen úgy volt, hogy én a nyolcvanhét kilósok között fogok indulni, viszont a felkészülés fininsében Czuczor Dominik lebetegedett és kiesett a nyolcvankét kilósoknál – nyilatkozta Szinay az Utánpótlássportnak. – Így adódott a lehetőség, hogy végül egy súlycsoporttal lejjeb, az ő helyén tudtam szerepelni.

Alapvetően nem számítottam éremre magamtól, de annál jobban örültem neki, hogy végül ilyen nagyszerűen alakult az Európa-bajnokság. Csak szerettem volna a legjobbamat nyújtani, és amikor az elején megláttam, hogy viszonylag kedvező a sorsolásom, úgy voltam vele: muszáj megragadnom ezt az esélyt!

Hál' istennek a versenynapomon aztán tényleg sikerült jó formát kifognom, és meg sem álltam a döntőig. Sajnos a fináléban végül nem bírtam az orosszal, de végül

ezzel együtt sem volt okom igazán szomorkodni, az ezüstéremmel is rendkívül boldog voltam.

Szinay Szabolcs remekül szerepelt az U20-as Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Szabolcs másodjára indult korosztályos Európa-bajnokságon karrierje során, és eddig mindkét alkalommal ezüstéremmel térhetett haza kontinensviadalról. Először, még 2023-ban állt a dobogó második fokán az albániai U17-es Eb-n.

„Az idei évet még a nyolcvankét kilósok között kezdtem, és az első három válogatóversenyen még ebben a kategóriában is indultam, viszont mivel nem jártam sikerrel, így tavasszal arra jutottam, hogy eggyel feljebb próbálkozom, mivel akkor ott még nem dőlt el a válogatottság. Végül aztán össze is jött, kiharcoltam a címeres mezt a nyolcvanhét kilósoknál, és úgy készültem, hogy majd abban a súlycsoportban is szerepelek az Eb-n. Aztán ahogy már említettem, a legvégén módosult a terv, hogy mégis nyolcvankettőben indulok. Természetesen, nem így szerettem volna megszerezni a helyemet, és sajnáltam, hogy a válogatottbeli csapattársam, Czuczor Dominik a betegsége miatt kiesett, viszont abból a szempontból nyilván megörültem annak, hogy végül a saját súlycsoportomban bizonyíthatok. Összességében a fogyasztással sem kellett sokat bajlódni, mivel alapvetően nem vagyok vérbeli nyolcvanhét kilós.

Ez a hirtelen jövő lehetőség olyan extra motivációt és energiát szabadított fel bennem, hogy az végül egészen az ezüstig repített.

Persze, örülök ennek a sikernek, de nem ez a végcél, nem szeretnék itt megállni. Ez most csupán egy állomás, nem pedig a pályafutásom csúcspontja. Mindent megteszek, hogy még sok ennél nagyobb sikert érjek el a jövőben."

A fiatalt az U20-as Eb-n mutatott remeklése után a csütörtöktől vasárnapig a BOK-csarnokban rendezendő felnőtt UWW-rangsorversenyen is láthatjuk birkózni. Szinay a záró napon, tehát vasárnap lép majd szőnyegre a 82 kilósok között. A hazai kiemelt viadal után pedig várhatóan az augusztus végi, bulgáriai U20-as világbajnokságon is lesz jelenése.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)